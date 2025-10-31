Horóscopo del profesor Salomón HOY 31 de octubre: un animal especial lo acompañará en este día

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, afirmó que se vendrán días de éxito para muchos signos durante la jornada de este viernes 31 de octubre, pensando además en lo que se viene para este final de año. Asimismo, estará respaldado por la figura de un animal que le garantizará cosas buenas en todo lo que se proponga o busque alcanzar.

Las personas nacidas el día 31 se caracterizan por ser intuitivas y por tener un “sexto sentido” muy desarrollado. También les gusta la justicia y cumplir con su palabra a pesar de ser demasiado estrictas. Por otra parte, la presencia de la Luna nueva lo obliga a pasar por un proceso de transformación y de abrirse a nuevos caminos para que haya una mejoría en sus vidas.

Para este viernes 31 de octubre de 2025, el color es el rojo y el número es el 2859. Entretanto, la recomendación es encender una vela de color blanco para pedir que haya iluminación y claridad en su vida.

Horóscopo para este viernes 31 de octubre de 2025

Aries

Se vienen gratas sorpresas a nivel económico, y brillará en todo lo que se proponga; por lo tanto, los dos meses que faltan del 2025 estarán cargados de estabilidad y cosas positivas. Es recomendable que lleve la figura de una libélula para alcanzar la felicidad y la riqueza.

Número: 2950

Tauro

Es importante saber manejar las situaciones y evitar cualquier acto de agresividad. Lo mejor que puede tener es la nobleza para mejorar las cosas en su vida. En este día, puede buscar la figura de una oveja

Número: 3360

Géminis

Se viene un mes de noviembre cargado de mucho trabajo y mucha actividad. Sin embargo, será especial por la recompensa que esto le traerá. Por otra parte, puede llevar la figura de un camello, puede ser en una porcelana, y ponerla en su oficina o negocio para garantizar la prosperidad.

Número: 3490

Cáncer

La sabiduría lo llevará a que las cosas estén mejor. Sin embargo, requiere tomar todo con calma sin dejarse llevar por la melancolía o el mal humor, por lo que es importante buscar un punto de equilibrio. Para ello, la figura de un gallo le puede ayudar para alcanzar todo con fuerza y poder.

Número: 4472

Leo

Va a estar visualizando las cosas con mayor claridad; por lo tanto, es importante tener la figura de un águila, ya sea en su oficina o en su habitación, para que pueda ver las oportunidades que surgen.

Número: 0988

Virgo

Podrá experimentar la estabilidad en su vida. Eso significa que las cosas se van a mejorar para que goce de una mayor tranquilidad. Estos elementos caracterizan a las palomas, una figura que lo acompañará en este día para tomar las mejores decisiones y tener la iluminación y sabiduría que necesita.

Número: 1330

Libra

Hay cosas que se van a solucionar en noviembre, lo que le garantizará estabilidad y fortaleza para seguir adelante en lo que queda del año. Para este día, puede buscar la figura pequeña de un caballo, puede ser en una porcelana, para recordar que estará galopando hacia el éxito.

Número: 9960

Escorpio

Se vienen días cargados de mucho trabajo y mucha actividad que le van a garantizar una ganancia importante. En este día, el animal que mejor lo simboliza es la vaca para que represente la prosperidad sin que nada se pierda en el camino.

Número: 3976

Sagitario

Va a estar pasando por procesos de cambio y de transformación. Sin embargo, va a experimentar mejorías en la salud. Aquí es importante tener la figura de un pato, o dos en caso de que quiera una mejor relación con su pareja.

Número: 1564

Capricornio

Este día estará marcado por las bendiciones que recibirá en su hogar, lo que significa que podrá fortalecer sus relaciones y habrá abundancia dentro de su casa. Hoy puede llevar el dije de un pez, o llevarlo en una imagen, para que haya felicidad y estabilidad

Número: 0174

Acuario

Este día estará marcado por el éxito que alcanzará en todo lo que se proponga realizar; por lo tanto, podrá experimentar estabilidad en el amor y en el dinero. Para hoy es importante conseguir la figura de un conejo y cargarlo en su billetera para que la buena suerte lo acompañe.

Número: 3158

Piscis

La suerte lo va a acompañar en este día; ya sea en el dinero o el amor. Asimismo, se van a solucionar algunos inconvenientes en su familia y el trabajo se fortalece. Durante esta jornada, puede llevar la figura de una abeja para que traiga prosperidad y riqueza.

Número: 0968