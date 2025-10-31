Gonzalo Hernández plantea equilibrio fiscal y equidad como pilares del desarrollo

El ex viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, destacó en el seminario Balance Económico del Presidente Petro la necesidad de estabilizar las finanzas públicas en Colombia, advirtiendo que un déficit fiscal cercano al 8% del PIB compromete la capacidad del Estado para atender políticas sociales. «...Un altísimo déficit fiscal se transforma automáticamente en mayores necesidades de financiamiento y eso nos pone a pagar con el presupuesto general intereses de deuda que le quitan espacio a la política social...», señaló Hernández durante su intervención.

El economista explicó que un equilibrio entre disciplina fiscal y gasto social requiere coordinación entre el sector público y privado. Hernández puso como ejemplo al sector construcción y obras civiles, que depende de reglas claras, estabilidad jurídica y recursos garantizados para proyectos de inversión. «...El talante del presidente y de los dirigentes gremiales es fundamental para facilitar políticas coordinadas que promuevan crecimiento económico y empleo formal...», dijo.

En materia de equidad, Hernández enfatizó que las políticas fiscales deben ser progresivas y orientadas a reducir desigualdades estructurales. Recordó que en Colombia cerca de 16 millones de personas viven con menos de 16 mil pesos al día, y 6 millones sobreviven con menos de 8 mil. «Esto requiere estrategias de desarrollo productivo, lucha contra la corrupción y legitimidad del gasto público, en conjunto con el sector privado para crear empleo y aumentar productividad...», afirmó.

Hernández también destacó el papel de Boyacá como actor clave en estas políticas, por su potencial educativo y agropecuario. «...No solo se trata de coordinación entre público y privado, sino también entre gobierno nacional y entidades territoriales. Boyacá tiene mucho que contribuir al desarrollo y a la articulación con las políticas del gobierno nacional...», concluyó.