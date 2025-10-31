Gobierno cuestiona violencia en protestas de la U. Atlántico: Petro y Benedetti piden responsables
Los enfrentamientos se presentaron en rechazo por la elección del nuevo rector.
La elección del rector de la Universidad del Atlántico estuvo rodeada de cuestionamientos y señalamientos que generaron fuertes disturbios en los alrededores del recinto universitario.
Y es que no cayó muy bien la designación de Leyton Barrios como nuevo rector de la institución para el periodo 2025-2029, tanto que un grupo de estudiantes realizaron manifestaciones este jueves en los alrededores de la Universidad.
Sin embargo, fueron dispersadas por la Fuerza Pública, quienes con gases lacrimógenos y enfrentamientos, sacaron a los estudiantes de la manifestación.
El hecho generó repudio en el presidente Gustavo Petro, quien a pesar de estar en su viaje por Medio Oriente, se refirió a los hechos y cuestionó el actuar de la Fuerza Pública con los protestantes.
“No se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental”, señaló.
Al mismo tiempo, pidió investigar los hechos y quienes estuvieron detrás de la orden de usar violencia para dispersar a los manifestantes.
Benedetti advirtió la situación
Antes de que llegara la Fuerza Pública, el ministro del Interior, Armando Benedetti había advertido que iban a atacar a una manifestación “pacifica”, que estaban realizando los estudiantes ante su inconformismo con la elección del nuevo rector de la Universidad.