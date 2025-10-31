Política

Gobierno cuestiona violencia en protestas de la U. Atlántico: Petro y Benedetti piden responsables

Los enfrentamientos se presentaron en rechazo por la elección del nuevo rector.

AME9534. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 20/05/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario colombiano, Gustavo Petro (d), y el ministro del Interior, Armando Benedetti (i), durante un encuentro con simpatizantes este martes, en Barranquilla (Colombia). Petro dijo que la discusión sobre la convocatoria a una consulta popular para destrabar sus reformas se dará en &quot;la lucha popular&quot; y aseguró que apoyará una huelga indefinida si así lo decide el pueblo y que, si lo destituyen por ello, &quot;estallará la revolución&quot; en el país. EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AME9534. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 20/05/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario colombiano, Gustavo Petro (d), y el ministro del Interior, Armando Benedetti (i), durante un encuentro con simpatizantes este martes, en Barranquilla (Colombia). Petro dijo que la discusión sobre la convocatoria a una consulta popular para destrabar sus reformas se dará en "la lucha popular" y aseguró que apoyará una huelga indefinida si así lo decide el pueblo y que, si lo destituyen por ello, "estallará la revolución" en el país. EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia (EFE)

La elección del rector de la Universidad del Atlántico estuvo rodeada de cuestionamientos y señalamientos que generaron fuertes disturbios en los alrededores del recinto universitario.

Y es que no cayó muy bien la designación de Leyton Barrios como nuevo rector de la institución para el periodo 2025-2029, tanto que un grupo de estudiantes realizaron manifestaciones este jueves en los alrededores de la Universidad.

Sin embargo, fueron dispersadas por la Fuerza Pública, quienes con gases lacrimógenos y enfrentamientos, sacaron a los estudiantes de la manifestación.

El hecho generó repudio en el presidente Gustavo Petro, quien a pesar de estar en su viaje por Medio Oriente, se refirió a los hechos y cuestionó el actuar de la Fuerza Pública con los protestantes.

“No se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental”, señaló.

Al mismo tiempo, pidió investigar los hechos y quienes estuvieron detrás de la orden de usar violencia para dispersar a los manifestantes.

Benedetti advirtió la situación

Antes de que llegara la Fuerza Pública, el ministro del Interior, Armando Benedetti había advertido que iban a atacar a una manifestación “pacifica”, que estaban realizando los estudiantes ante su inconformismo con la elección del nuevo rector de la Universidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad