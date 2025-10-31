Mauricio Cárdenas se excusa tras publicación sobre programa Mi Casa Ya y hace llamado a la unión

Colombia

El exministro y precandidato presidencial, Mauricio Cardenas, ofreció disculpas tras haber publicado un video en sus redes sociales, en el que ofrecía soluciones de vivienda a 400 mil familias sin cuota inicial, esto a cambio que se inscribieran en una página web y entregaran algunos datos personales.

#POLÍTICA El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, reconoció el error y ofreció disculpas tras haber publicado un video en el que prometía dar casas a 400 mil familias sin cuota inicial a cambio que se inscribieran en una página web y entregaran datos personales.… pic.twitter.com/Jgs1zVngq4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 31, 2025

Según dijo Cardenas en un nuevo video que público en su cuenta de X, se trató de una equivocación que además se podía prestar para malas interpretaciones.

“Lo lamento, pido excusas. Pusimos un enlace para que las personas interesadas dejaran información. Rápidamente nos dimos cuenta de que esto iba a ser objeto de malas interpretaciones”.

“Nadie dejó sus datos ahí”

A raíz de la controversia que ocasionó dicha publicación inicial, el exministro y precandidato aclaró que “nadie, absolutamente nadie, dejó sus datos ahí”.

Cárdenas hace llamado a reducir los ataques entre precandidatos

Por otro lado y tras reconocer su error, Cardenas hizo un llamado a otros sectores y precandidatos, como Vicky Dávila, quien cuestionó su propuesta e incluso lo acusó de compra de votos, a unirse para proponer ideas en vez de atacarse.

“En vez de empezar a atacarnos unos a otros, yo lo que quiero es proponer que mejoremos este programa, denme más ideas. Vicky Dávila, ustedes han salido a atacarme a mí, denme más ideas, mejórelo”.

Agregó el exministro que es clave que “entre todos empujemos esto para hacer país en vez de atacarnos unos a otros” y enfatizó en que el problema a resolver es solucionar las dificultades de las familias que no tienen casa propia en el país.