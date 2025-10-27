Un plan de Halloween está en las alturas de Bogotá

Cada 31 de octubre, Halloween se convierte en una excusa perfecta para celebrar la creatividad y la imaginación. Más allá de los disfraces y la música, esta fecha representa un momento para salir de la rutina y disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva. En los últimos años, esta celebración ha ganado fuerza en Bogotá, consolidándose como una de las noches más esperadas por locales y visitantes.

En este contexto, Hilton Bogotá prepara una propuesta especial en su Sky15 Rooftop, que se transformará para recibir a los amantes de la diversión y la buena energía. Desde las 7:00 p.m. este espacio ofrecerá una experiencia que combina música, ambientación temática y coctelería de autor, todo acompañado por una bella vista de la capital. El evento contará con la presentación de un DJ en vivo y un concurso de disfraces que premiará la creatividad de los asistentes. Los ganadores recibirán experiencias únicas: una noche de alojamiento para dos personas, una cena en el restaurante La Ventana, y botella de mezcal.

Con una decoración envolvente y un ambiente vibrante, Sky15 Rooftop invita a vivir Halloween desde las alturas: una noche de música, sabor y creatividad para disfrutar Bogotá con una mirada diferente. Más que una fiesta, será una experiencia para dejarse llevar por la magia de la noche más encantada del año. Mas información en la página web del Hilton Bogotá.