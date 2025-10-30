Medidas especiales en Pasto por Halloween: Horarios nocturnos y cierres viales

Pasto - Nariño

Con el fin de promover una celebración tranquila y ordenada durante el fin de semana de Halloween, la Alcaldía de Pasto expidió el Decreto 0233 del 28 de octubre de 2025, que establece medidas sobre horarios y movilidad, esta disposición busca facilitar las actividades comerciales y recreativas en la ciudad, al tiempo que se garantiza la seguridad de quienes participen en los distintos eventos.

De acuerdo con la administración municipal, se trata de una estrategia que busca equilibrar la dinámica económica nocturna con la protección de la ciudadanía, especialmente de niños y niñas que disfrutarán de actividades al aire libre y recorridos en zonas céntricas.

Horarios extendidos para establecimientos nocturnos

El decreto autoriza la ampliación de horarios para bares, discotecas, gastrobares y expendios de licor desde las 10:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 4:00 a.m. del sábado 1 de noviembre, y nuevamente desde las 10:00 a.m. del sábado 1 de noviembre hasta las 3:00 a.m. del domingo 2 de noviembre.

Adicional a esto, las tiendas y locales comerciales podrán atender hasta las 11:00 p.m. del viernes 31 de octubre, con el fin de facilitar la movilidad y atención al público durante las celebraciones.

Cierres viales por seguridad de los menores

Para la seguridad de los niños y niñas durante las actividades recreativas de Halloween, se dispuso el cierre de la carrera 27 entre calles 15 y 17 y la calle 16 entre carreras 26 y 29, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del viernes 31 de octubre.

Estas zonas estarán destinadas exclusivamente para actividades familiares y recreativas, en coordinación con las autoridades de tránsito y seguridad.

Desde la administración municipal recordaron la importancia de celebrar con responsabilidad, evitar el consumo excesivo de alcohol y respetar las normas de tránsito. También señalaron que los menores deben salir acompañados por adultos, utilizar disfraces con elementos reflectivos y permanecer en lugares bien iluminados.