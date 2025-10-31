Bogotá

Cundinamarca firma convenio con Banco Mundial para la ampliación de la calle 80 en Bogotá

Esta obra tendrá una inversión por más de 3 millones de dólares.

Mariana Neira

Bogotá D.C

Caracol Radio conoció en primicia que este viernes 31 de octubre se firma un convenio entre la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, el Banco Mundial y la Agencia Regional de Movilidad para adelantar los estudios y diseños que permitan la ampliación de Calle 80.

Esta obra tendrá una inversión total de $3,2 millones de dólares y permitirá la construcción de un tercer carril desde la glorieta de Siberia hasta el puente de Guadiana.

