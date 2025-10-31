Cundinamarca firma convenio con Banco Mundial para la ampliación de la calle 80 en Bogotá
Esta obra tendrá una inversión por más de 3 millones de dólares.
Bogotá D.C
Caracol Radio conoció en primicia que este viernes 31 de octubre se firma un convenio entre la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, el Banco Mundial y la Agencia Regional de Movilidad para adelantar los estudios y diseños que permitan la ampliación de Calle 80.
Esta obra tendrá una inversión total de $3,2 millones de dólares y permitirá la construcción de un tercer carril desde la glorieta de Siberia hasta el puente de Guadiana.
Noticia en desarrollo…