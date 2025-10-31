Críticas de exministra Cecilia López al desmonte de los técnicos por activistas en el gobierno Petro

La exministra Cecilia López Montaño, analizó el manejo fiscal del Gobierno nacional, advirtiendo sobre la pérdida de tecnocracia y la urgencia de una reforma tributaria.

Durante dos días en el auditorio de Sindimaestro en Tunja se realizó el Seminario “Balance Económico del Gobierno Petro: Sumas y Restas”, organizado por la Escuela de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que contó con la participación de exfuncionarios del Gobierno Nacional y reconocidos académicos.

El primer día, el turno fue para el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González quien cuestionó fuertemente algunas acciones que viene adelantando el Gobierno.

Aseguró que el Plan de Desarrollo que él dejó aprobado no se está cumpliendo, cuestionó la Reforma Tributaria que está tramitando el Gobierno en el Congreso y aseguró que el manejo que le dio la exministra, Carolina Corcho a la Reforma a la Salud fue pésimo.

La encargada de clausurar el seminario fue la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño quien también cuestionó algunas decisiones que ha tomado el presidente, Gustavo Petro.

“Hoy la política sacó a los tecnócratas del Gobierno y yo creo que eso pasó porque el presidente (Petro) ha confundido la economía con el neoliberalismo y resulta que muchos de nosotros somos economistas y no pertenecemos a esa escuela. Con base en eso se sacó a toda la gente en Planeación, yo empecé mi carrera pública en Planeación Nacional como jefe de unidad y creí haberla terminado cuando fui directora en el gobierno Samper, volví al gobierno con Petro, cosa que ni me imaginé, pero hoy me doy cuenta que con esa visión sacaron la tecnocracia de puntos críticos de Planeación y de Hacienda”.

Aseguró la exministra que los tecnócratas fueron reemplazados en este Gobierno por los activistas.

“Me parece que ahí el presidente ha confundido el rol que juegan los activistas, que es muy importante porque el activismo ha logrado posicionar temas en el mundo ese es el caso del feminismo que ha sido muy eficiente, poniendo el tema de las diferencias entre hombres y mujeres y en el tema del cambio del cambio climático. Pero una cosa es poner ideas, mover ideas y otra cosa es conocer al Estado, brindar las restricciones, conocer y estudiar los temas y ejecutar políticas públicas. Eso hay que recuperarlo, el próximo gobierno en manos de activistas, inclusive el Congreso. El activismo en el Congreso no sirve, hay que estudiar, yo fui senadora, hay que presentar ponencias, hay que hacerle oposición al gobierno o apoyar al gobierno, pero con análisis el activismo no hace eso, entonces el activismo es importante para mover ideas, pero no para ejecutar. Y ese es el gran pecado de este gobierno”.