Cristian Barrios rompe el silencio: “Estaba afectado por las críticas”

Cristian Barrios ha sido pieza clave en la recuperación del América de Cali en este campeonato. El extremo barranquillero ha estado presente en siete anotaciones de su equipo durante el semestre, registrando dos goles y cinco asistencias.

En diálogo con Steven Arce en el Diario AS, Barrios reconoció que cerró sus redes sociales debido a las fuertes críticas que llegó a recibir en su momento. De igual manera, destacó el papel de David González, hoy entrenador del equipo.

Sobre David González

“El profe David llegó en un momento muy delicado para el grupo, pero desde la llegada de él, lo primero que nos metió en la cabeza fue de que este equipo no puede estar en los últimos lugares, que este equipo tiene que estar peleando y que teníamos que creernos el gran equipo que tenemos y los grandes jugadores que éramos nosotros. Dijimos que íbamos a ir partido a partido y creo que la clave fue este mes, lo primero que dijimos a penas llegó el mes de octubre fue que teníamos que sacar los resultados en Liga y clasificarnos a Copa que es el gran objetivo del mes de octubre y creo que lo conseguimos, en los tres o cuatro partidos que tuvimos de Liga, cumplimos y ahora logramos la clasificación a Copa y eso es muy importante para el grupo y para la confianza que queríamos nosotros tener para conseguir los resultados”.

¿Dónde cambió la mentalidad?

“La mentalidad de nosotros siempre fue partido a partido, porque todos los partidos para nosotros eran finales, después del partido con Millonarios ya teníamos ningún margen de error, había que ganarlo todo. La mentalidad del grupo siempre fue partido a partido y lo venimos demostrando, fuimos a Palmaseca en donde logramos un triunfo muy importante en el clásico y después le ganamos a Junior, ahora el equipo está con más confianza, con más ganas y este grupo quiere hacer historia y se le nota”.

Los puntos perdidos a pesar de jugar bien

“Sí. Nosotros dijimos que esos puntos que perdimos, incluso con el mismo Bucaramanga que hoy está peleando por el liderato, también nos dolió porque fue un partido donde nosotros estuvimos ahí en busca del gol, pero por el momento de ansiedad no pudimos concretar esas opciones, pero el equipo siempre estuvo motivado y mentalizado que esto iba a cambiar en algún momento”.

¿Cómo aguantó las críticas?

“En lo personal, hubo un momento que ya no miraba redes, me manejaba con WhatsApp no más, con mi familia, amigos cercanos. Trataba de no ver redes, Instagram o Twitter, eso me ayudó mucho. Incluso hubo un tiempo que llegué a cerrar mis redes, para no meterme cosas en la cabeza, malos comentarios, mala energía. Cerré Instagram por un tiempo y eso me ayudó muchísimo, me enfoqué en mí y yo sabía que tarde o temprano se me iba a dar”.