Copa Colombia: Clásico Nacional Vs. América ya tiene día y hora para su juego de ida en semifinales

En las últimas horas, la Dimayor emitió un comunicado en su página oficial dando detalles sobre el nuevo cronograma deportivo de los diferentes torneos nacionales durante las próximas dos semanas.

La División Mayor del Fútbol Colombiano ya dio a conocer la nueva fecha de los partidos de ida correspondientes a las semifinales de la Copa Colombia, los cuales estaban programados para el 6, 12 y 13 de noviembre, pero por los problemas que se presentaron con el partido entre Boyacá Chicó vs. América, por la fecha 18 de la Liga Colombiana, debieron ser reprogramados.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido @BCHICOFCOFICIAL y… pic.twitter.com/zqPi4U2RzR — DIMAYOR (@Dimayor) October 30, 2025

La entidad deportiva destacó que la jornada 19 de la Liga Colombiana 2025 definitivamente no se jugará el fin de semana del 1-3 de noviembre (por cuenta del Chicó-América) y por consiguiente dichos días quedarán para disputar las semifinales de la Copa Colombia.

Cabe mencionar que los horarios de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia aún están por ser confirmados.

Así llegan los equipos

Atlético Nacional clasificó a esta instancia tras imponerse 3-0 a Once Caldas en el marcador global. América de Cali consiguió su cupo al eliminar a Junior de Barranquilla en la serie de penaltis (8-7). Por su parte, Envigado también consiguió el paso desde el punto penal frente a Deportivo Pereira (2-1), mientras que Independiente Medellín se impuso a Santa Fe en Techo, con un marcador global de 4-2.

Así se jugarán los partidos de ida de las semifinales de la Copa Colombia

El partido más destacado de esta instancia es el clásico entre Atlético Nacional vs. América de Cali. Además, este compromiso revive la última final del certamen.

domingo 2 de noviembre

Atlético Nacional vs. América de Cali

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

lunes 3 de noviembre

Envigado vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur