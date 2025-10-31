Cinco barrios se inundaron en La Dorada por un fuerte vendaval, hay árboles en caídos en las calles

Árboles caídos en la vía La Dorada - Norcasia. Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de La Dorada.

Los barrios afectados en La Dorada (Caldas) son Obrero, Pitalito, Las Ferias, Los Andes y el Centro. Los organismos de socorro hacen el censo de familias afectadas en la zona urbana y rural del puerto caldense. De la misma manera, están gestionando con la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) los arreglos a realizar, ya que hay cuerdas eléctricas caídas en algunos sectores del municipio. Ricardo Serrato, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de La Dorada.

“Estamos recopilando información, tenemos varios daños eléctricos, árboles caídos y un barrio inundado por lluvia torrencial. Hasta el momento no nos han reportado víctimas fatales, pero hay varios árboles tapando las vías y empezamos el trabajo para despejarlas”.

En el barrio Obrero hubo mucha cantidad de agua generada por el aguacero de la madrugada colapsando el alcantarillado provocando la inundación. “Las cuerdas de electricidad caídas es en el kilómetro 5, cerca al frigorífico, a unos mil metros, vamos a verificar si en otros sectores de la zona rural hay problemas similares y en el casco urbano”.

El reporte oficial indica que no hay víctimas fatales y hay cinco puntos de la carretera La Dorada - Norcasia con problemas en la movilidad por la caída de árboles.