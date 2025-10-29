El triatleta neirano Julián Marín representó a Colombia en el Mundial de triatlón xterra en Italia

Manizales

El triatleta caldense Julián Marín, obtuvo un tiempo de 4 horas y 15 minutos en el Mundial de triatlón xterra en Molveno (Italia) en medio del frío, relata que la experiencia fue satisfactoria por la logística, pero también por los trazados de la competencia. El nado fue difícil por la baja temperatura, en la parte de bicicleta fue compleja por el lodo que había en el camino, aunque también por la técnica que tuvo que aplicar en el descenso.

Le puede interesar: Policía capturó a tres personas pertenecientes al clan del golfo en La Dorada, Caldas

“Mi primera experiencia mundialista fue maravillosa y yo iba con demasiadas expectativas y ganas de representar al país y a mi pueblo, yo soy de Neira. El lago de Molveno estaba muy frío, pero muy bonito por sus aguas cristalinas; la competencia estuvo dura. En el nado estábamos a 13 grados, a pesar de todo, sacamos el tiempo planeado. En la parte de la bicicleta nos encontramos mucho lodo y raíces, incluso a los de la categoría élite se les dificultó, tocó caminar, cargar la bici y limpiar el barro de las llantas. El descenso fue técnico, tocó poner cuidado para no caer ya que algunos colegas se retiraron de la carrera por lesiones en la clavícula y la idea era terminar la competencia”.

Le puede interesar: Un hombre se encuentra hospitalizado en Pereira luego de ser agredido en una riña en Anserma, Caldas

Julián, agrega que tuvo un detalle técnico en medio de la bajada, una llanta se destalonó perdiendo varios minutos, por lo que tuvo que resolver, parcialmente, hasta llegar al mantenimiento, luego continuó su recorrido hasta llegar al final de la etapa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“Cuando nos bajamos a correr, creí sentir los muslos con calambre, me asusté, pensé que no pasaría la meta, ya que un calambre fuerte no te deja correr, entonces tomé agua y sales para recuperar, traté suave para dar tiempo a esa sensación, finalmente, los músculos aflojaron y di las dos vueltas del circuito de cinco kilómetros con unas bajas lisas, algo bacano, pero supertécnico, lo disfruté de principio a fin” y con la mentalidad de terminar, porque sino la hubiese traído a Colombia, no lo habrían recibido, cuenta entre risas.

Por el momento, el administrador de negocios está en la capital del departamento de Caldas entrenando porque su misión es ir nuevamente al mundial que no se realizará en Italia, sino en México y para ello disputar el clasificatorio en Paipa y, posiblemente, en Costa Rica.