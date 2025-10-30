El atleta manizaleño Mario Patiño se ubicó entre los cinco primeros de la Media Maratón de C/marca

Manizales

El corredor Mario Patiño entrena hace cinco años, aunque de manera profesional hace aproximadamente tres años alcanzando logros como ser quinto en la reciente edición de la Media Maratón de Cundinamarca, siendo el único colombiano posicionado con atletas de Centroamérica y África.

Le puede interesar: La defensa de la madre de Antonella pide que se declare la inimputabilidad en el caso

“Fue una competencia de alta exigencia, habían atletas impresionantes, esa media maratón podía ser un campeonato de ruta suramericano o panamericano, ya que habían deportistas de Ecuador, Argentina, Paraguay, Venezuela y Centroamérica, quienes tenían alto nivel, pero los colombianos también eran fuertes, entonces no me imaginaba ocupar un puesto tan bueno, pues fui el mejor sudamericano, aunque los otros eran de Puerto Rico, República Dominicana y Kenia”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Patiño, cuenta que la carrera fue dura, bastante quebrada, no obstante, opina que la ruta fue acorde, pese a la alta temperatura en Girardot. “Hice una hora, ocho minutos y cinco segundos. En 2025 he tenido la oportunidad de ganar la Media Maratón de Córdoba en Montería, fui segundo en la carrera de 10K del Pacífico, que es la más rápida de Sudamérica y fui el segundo colombiano. También estuve en la general de la Media Maratón de Medellín y he ganado algunas carreras en el Valle del Cauca”.

Le puede interesar: Un hombre se encuentra hospitalizado en Pereira luego de ser agredido en una riña en Anserma, Caldas

Las próximas carreras para Patiño serán en Pereira, la Media Maratón de la ‘Ciudad Bonita’ en Bucaramanga, Tuluá, Fusagasugá y la San Silvestre en Chía, Cundinamarca.