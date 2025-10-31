Bogotá abre el Día Mundial de las Ciudades: “La ciudad avanza, pero faltan recursos”, dice Galán

Colombia

Con el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, Bogotá inauguró el Día Mundial de las Ciudades 2025, un encuentro organizado por ONU Hábitat que reúne a expertos, alcaldes y urbanistas de todo el mundo para debatir los principales retos urbanos.

El alcalde Carlos Fernando Galán encabezó la apertura en el Centro de Convenciones Ágora, donde destacó los avances de su administración en materia de infraestructura.

“Bogotá se actualiza y se pone al día”, afirmó Galán, al mencionar que la ciudad tiene más de 1.200 frentes de obra activos y que el avance de la primera línea del metro ya alcanza el 65 %.

Sin embargo, también hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer el apoyo financiero a las ciudades.

“Las ciudades están llamadas a liderar grandes cambios y a responder a las necesidades de la gente […] pero no se asignan los recursos necesarios”, advirtió el mandatario.

Mientras tanto, decenas de motociclistas protestaban en distintos puntos de la capital, incluido el propio Ágora, donde se desarrolla el evento.

Un espacio para repensar las ciudades desde Bogotá

El encuentro, que se extiende hasta este viernes, busca analizar cómo lograr urbes más humanas, sostenibles e inclusivas. Para ONU Hábitat, Bogotá fue seleccionada por “su determinación y esfuerzo para generar soluciones integrales e integradas”, según explicó Elkin Velázquez, representante de la agencia para América Latina y el Caribe.

Durante la primera jornada, arquitectos, investigadores y urbanistas coincidieron en que los proyectos urbanos deben construirse con base en las particularidades del territorio y la participación de las comunidades.

Entre los principales invitados estuvieron:

Craig Dykers, fundador de Snøhetta y diseñador del pabellón de memoria del 11 de septiembre en Nueva York, quien habló sobre cómo “eliminar la frontera entre arquitectura y paisaje” para crear ciudades habitables.

Peter Bishop, experto británico en políticas urbanas, quien afirmó que “las ciudades son ecosistemas” y que el buen diseño urbano debe invitar al encuentro entre las personas.

Ming Zhang, director del Departamento de Tierra, Urbanismo y Resiliencia del Banco Mundial, quien alertó sobre las diferencias de temperatura entre barrios ricos y vulnerables, agravadas por la falta de zonas verdes.

Vivienda asequible y revitalización de espacios

El déficit de vivienda fue otro de los ejes centrales. La experta brasileña Claudia Magalhães subrayó la necesidad de crear mecanismos de financiación ajustados a cada contexto, como microcréditos o microhipotecas.

“Conocer las particularidades de cada contexto es la única manera en la que podremos innovar en los sistemas de financiación”, señaló Anya Brickmann, directora del Affordable Housing Institute.

En cuanto a la revitalización urbana, el exsecretario de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, Álvaro García, destacó que “las ciudades son un sistema de sistemas” y que la participación ciudadana es esencial para identificar los espacios obsoletos y darles nueva vida.

Desde el Distrito, la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, lideró espacios de discusión sobre desarrollo urbano sostenible y la recuperación de espacios públicos, reforzando la idea de que la planeación urbana debe centrarse en las personas.

Lo que viene para Bogotá y las ciudades del mundo

La segunda jornada del evento contará con la participación del urbanista Carlos Moreno, creador del concepto de “la ciudad de 15 minutos”, que busca acercar el trabajo, la educación y el ocio a los hogares. También asistirán los alcaldes de Medellín, Cali, Copenhague, Windhoek y Valparaíso, quienes presentarán sus experiencias en gobernanza inteligente.

Con este encuentro, Bogotá busca consolidarse como una ciudad referente en América Latina en materia de innovación urbana, sostenibilidad y planificación centrada en las personas.

“El futuro de las ciudades se construye desde lo local y con la gente en el centro”, concluyó Galán, reafirmando el propósito de convertir a Bogotá en un modelo de desarrollo urbano para el mundo.