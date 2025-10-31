B-King y Regio Clown: Fiscalía de México reconstruye el crimen y vincula narcotráfico al asesinato

Tras la detención de 16 personas relacionadas con el crimen, incluyendo un eslabón clave en el asesinato de los dos colombianos, la Fiscalía mexicana reconstruyó lo que llevó a asesinar a los músicos. (Foto: Caracol Radio / Fiscalía de México / Cortesía )

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que hasta ahora han sido detenidas 16 personas, diez de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su presunta participación en el asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, ocurrido a mediados de septiembre.

Además, indicó que este día cumplió una orden de aprehensión en contra de Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, “por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho, cometido en contra de los músicos colombianos”.

“Por estos hechos, han sido detenidas 16 personas, 10 de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención, ya sea como autores o participes en uno o varios ilícitos”, apuntó la Fiscalía en un comunicado.

¿Por qué ocurrió el crimen?

Según las indagatorias previas de la Fiscalía, hay una red delictiva compleja que está detrás del homicidio. La línea central de investigación indica que las muertes están relacionadas con la comercialización y distribución de narcóticos, particularmente drogas sintéticas como tusi (2-CB) y Coco Chanel.

A la distribución de drogas se suman otras actividades ilícitas como extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” o secuestros.

La droga sintética conocida como “tusi” o cocaína rosada / Cortesía: Caracol Neiva Ampliar

Tras estas detenciones se determinó que hay tres actores clave en el crimen: alias “El Pantera”, alias “El Comandante” y alias “El Apá”. De estos tres, “El Comandante” ya fue detenido e identificado como Cristopher Camacho.

Ganarse la confianza

Luego de las capturas, la Fiscalía logró determinar que DJ Regio Clown había iniciado una relación cercana con “El Comandante”, basándose en el objetivo de “hacer negocios juntos”, sin embargo, el objetivo real de esta “amistad” era el plan de “El Pantera” y “El Apa” para asesinar a los colombianos.

El 11 de septiembre, un hombre llamado Mariano N recibió la orden directa de “El Comandante” de trabajar como chofer y asistente de DJ Regio Clown y B-King, así que su primera tarea fue recogerlos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en una camioneta Ford Expedition de color rojo.

El 14 de septiembre, los colombianos asistieron al evento “Sin Censura” en Ciudad de México, esta vez, siendo transportados por el mismo “El Comandante” en una camioneta GAC GS8 verde.

La base del asesinato: una traición

Según la Fiscalía mexicana, “El Pantera” tenía un gran interés en asesinar a DJ Regio Clown porque el colombiano supuestamente habría revelado detalles sobre su identidad y, de paso, distribuía drogas en los eventos “Sin Censura” sin autorización de “El Pantera”.

Bajo el interés de “eliminar” el colombiano, “El Pantera” habría pagado 200.000 pesos mexicanos (poco más de 41 millones de pesos colombianos) por cometer el crimen y para asegurar el silencio de los implicados, amenazó a “El Comandante”, “El Apá” y a Mariano N: “el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando a matar”.

El punto de no retorno

El 16 de septiembre, “El Comandante” contactó telefónicamente a Mariano N y le dio la orden clave: por instrucción de ‘El Apá, debía recoger a los colombianos en plaza Miyana y llevarlos a la colonia de Renovación, en el sector de Iztapalapa, bajo el pretexto de tener una reunión de negocios, sin embargo, allí fueron asesinados.

Cartel de las personas detenidas e investigadas por el asesinato de los músicos colombianos. (Foto: Cortesía Fiscalía México) Ampliar

Un testigo, que hace parte de los detenidos, dijo a las autoridades que los músicos fueron ejecutados en una casa de Ciudad de México que es propiedad de “El Apá”. Luego de asesinarlos, se tomaron bolsas de plástico y costales de un taller (que también es propiedad de “El Apá”) para envolver los restos de los colombianos que finalmente fueron encontrados en Cocotitlán.

El traslado y abandono de los cuerpos en el Estado de México habría sido en la camioneta Ford Expedition roja, en la que ambos colombianos fueron recogidos en el aeropuerto el 11 de septiembre.

Progreso esperado

Tras las capturas y la confirmación de que “El Comandante” está entre los detenidos, esta persona, identificado como Cristopher Camacho, ahora enfrenta cargos por homicidio.

Para las autoridades, este golpe a cargo de la Policía de Investigación de la Fiscalía es un “paso crucial” para avanzar con la investigación que vincula a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.