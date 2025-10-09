Revelaron nuevos detalles de la investigación sobre el asesinato de B-King y Regio Clown en México

¿Cuáles son las nuevas evidencias?

El diario El País de América reveló que la Fiscalía del Estado de México coloca como pieza clave un Mercedes Benz gris que habría transportado a los artistas colombianos poco antes de su muerte. Además, dentro del vehículo fue encontrado un vaso de Starbucks con un pitillo en el que se encontró ADN de B-King, un papel encima con su nombre escrito y la fecha “16 de septiembre”, ultimo día en el que se vio con vida a los cantantes.

Las pruebas de genética en los restos de saliva en el utensilio, coincidieron con el ADN de Bayron Sánchez (B-King) y de ese modo llegaron a la conclusión que el cantante estuvo en ese vehículo, explica Ángel Carrera, abogado de uno de los posibles responsables.

Los investigadores capturaron a cuatro personas señaladas por facilitar el vehículo, pero uno de los detenidos, Jaime N de 62 años, denuncia haber sido recientemente victima de un nuevo montaje de las autoridades, ya que asegura haber vendido el coche en mayo.

Para la Fiscalía del Estado de México Jaime N, es uno de los principales sospechosos junto Angélica Irais N, Luis Alberto N y José Luis N. Las autoridades se centran en el grupo después de que este periódico revelara que unos agentes intentaran que cuatro colombianos acusados de extorsión se inculparan también en el doble asesinato.

Hoy Jaime está en un reclusorio acusado del doble homicidio. Sin embargo; Ángel Carrera, abogado de Jaime N, considera injusta la detención asegurando que la Fiscalía estatal crea culpables para quitarse de encima la presión mediática e internacional que ha traído el caso.

Carrera explica que el coche primero fue propiedad de una fábrica de pinturas en el Estado de Puebla y luego terminó en la aseguradora´Atlas´ tras un siniestro. Jaime N se dedica a la compra, reparación y venta de carros siniestrados desde hace más de 20 años.

“La Fiscalía tiene la información de que lo compró, pero lo vendió en el mes de mayo. De hecho, le dieron una moto y dinero en efectivo por la transacción, solo que no han encontrado el comprobante de la transacción. Tiene los datos de a quién se lo vendió”, asegura Carrera, quien no ha proporcionado a este diario pruebas de la transacción.

El abogado asegura que no logró incorporar esa evidencia en la primera audiencia y lo acreditará en las próximas semanas dentro de la investigación complementaria.

Por otro lado, explica que Angélica Irais N es dueña de un taller de hojalatería en Los Reyes La Paz, un municipio al oriente del Estado de México que colinda con Nezahualcóyotl, donde Jaime N vive con su familia. Esta lo administraba junto con Luis Alberto N y José Luis N.

Una testigo protegida fue quien advirtió a las autoridades que ´El Puga´, un falso alias que se atribuyó a Jaime N, llevaba a ese sitio a arreglar sus coches y que junto a José Luis N eran “los pesados de la zona” vendiendo droga.

Por su parte, Jaime N fue detenido en su coche el 27 de septiembre en Nezahualcóyotl, al retornar de Acapulco, tras cuatro días de vacación junto a su esposa y sus dos hijos.

Estos relatan que cerca de seis camionetas con hombres encapuchados, vestidos de negro y con armas largas, los pararon cerca de su hogar. Estos afirman que los agentes les metieron droga en la guantera para así poder detenerlos en flagrancia y llevarlos a la Fiscalía de Nezahualcóyotl. Dos días más tarde, el 29 de septiembre, la familia fue liberada y arrestada nuevamente afuera de la Fiscalía de Asuntos Especiales, en Toluca, la capital del Estado.

Byron Sánchez y Jorge Luis Huertas (Regio Clown),fueron vistos por última vez en el barrio de Polanco, en Ciudad de México. El 14 de septiembre actuaron al sur de la capital. El último día de su vida abordaron un vehículo por aplicación al salir de un gimnasio y se dirigieron hacia Iztapalapa. Después abordaron el Mercedes Benz gris, con dirección al Estado de México.

Las autoridades confirmaron el 22 de septiembre que sus identidades correspondían con dos cuerpos desmembrados encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, cerca de los lindes entre el Estado de México y la capital mexicana.

Los capturados y otras pruebas

Ángel Carrera afirma que su representado no tiene ningún vínculo con los otros tres arrestados a quienes vio por primera vez cuando estuvo en las instalaciones de la Fiscalía y quienes son señalados como los dueños del negocio. Los encargados del caso sostienen que en el taller de Angelica los rines fueron pintados de rojo, que encontraron botes de pintura y las brochas usadas para cambiar su apariencia para que pasara desapercibido.

El Ministerio Público dice que no pueden ser autores materiales, pero que sí hubo un acuerdo anterior para que se cometiera el homicidio sin que se precise con quién, ni cuando, ni cómo.