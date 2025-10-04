Madre de B-King exige justicia: Pienso que mi hijo es un mártir porque me lo volvieron nada

La madre del artista oriundo de la ciudad de Medellín B-King, Adriana Salazar, dio declaraciones en W Radio sobre como ha sido el proceso luego de enterarse del asesinato de su hijo en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, ubicado a 50 kilómetros de la capital de dicho país.

Antes de ser encontrado el cuerpo sin vida del artista colombiano B-king, había sido reportado como desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando se supo por última vez, que se dirigía hacia un gimnasio ubicado en Colonia Polanco.

Durante el tiempo en que no se tenía rastro del artista colombiano, el presidente Gustavo Petro, realizó un llamado a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, en busca de solicitar su apoyo para encontrar prontamente a los músicos. Sin embargo, el hallazgo de los cuerpos se dio a la semana siguiente, el día lunes 22 de septiembre.

Investigación del caso

En las declaraciones dadas por la madre, Adriana Salazar, comentó que luego de casi dos semanas que se encontró el cuerpo, no ha recibido ninguna información por parte de los investigadores sobre quienes fueron las personas que acabaron con la vida de su hijo, lo que ha sido muy frustrante, pues ella se encuentra a la espera de que se haga justicia, pues como declaró a la W, “Esto fue muy horrible, mi hijo no merecía morir así, es una pesadilla de la que todavía no me despierto”.

En cuanto a la última conversación que tuvo Adriana con su hijo Bayron, comentó que él le había dicho que se encontraba muy contento de estar en México, y por lo que estaba viviendo allí. Además, resaltó que mientras se encontraba en Medellín, ella cuidaba mucho de su hijo, por lo que mantenía contacto constante con él.

Sin embargo, comentó que el martes, cuando B-King se encontraba en el gimnasio, no le escribió, ya que lo veía muy contento en algunos videos, a pesar de esto, al escribirle al día siguiente, no le llegaban los mensajes. Por esta razón, decidió comunicarse con su manager, y fue en ese momento, un día después, que se enteró de que su hijo se encontraba desaparecido.

Relación con Regio Clown

En cuanto a la relación de Byron con el artista Regio Clown, Adriana comentó que su hijo no conocía a ninguna de las personas con las que estaba en México, sin embargo, tanto ella como su otra hija, han comentado que ‘Regio’ había tenido algunos incidentes en dicho país, los cuales, podrían tener alguna relación con el asesinato de B-King. En cuanto a esto, Adriana aseguró que consideraba a su hijo un mártir, pues las personas que lo asesinaron, “lo volvieron nada”, refiriéndose a la brutalidad de los hechos.

Marcela Reyes

Durante la entrevista realizada por W Radio, se le preguntó a Adriana acerca de recientes declaraciones dadas por la expareja de B-King, Marcela Reyes, a la misma emisora, donde aseguró que a pesar de que su relación con el artista había terminado mal, en meses recientes habían vuelto a hablar, se habían perdonado y Bayron hasta le enviaba cartas a su hijo.

Sin embargo, la madre del artista de Medellín, aseguró que esto no era cierto, pues a pesar de su relación que duró cerca de 7 años, al final todo fue malo y su hijo nunca volvió a hablar con Marcela.

