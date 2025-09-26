B-King : amiga del cantante está bajo arresto como parte de la investigación por homicidio

Angélica Torrini fue arrestada el 23 de septiembre y estaría, presuntamente, relacionada con el asesinato de B- King y Dj Regio Clown.

Angélica Torrini, que en sus redes sociales se presenta como Angie Miller, fue detenida por las autoridades mexicanas como parte de la investigación por el asesinato de los colombianos Bayron Sánchez, B- King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown.

Torrini había sido reportada como desaparecida, luego de ser vista por última vez el pasado martes, 23 de septiembre, en un sector del sur de Ciudad de México.

Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones confirmó hoy que Angélica Yetsey Torrini León fue arrestada en Tlalnepantla, Estado de México, esa misma noche.

Angélica Torrini fue arrestada el 23 de septiembre y estaría, presuntamente, relacionada con el asesinato de B- King y Dj Regio Clown.

Su arresto ocurrió solo un día después de que se conoció el hallazgo de los cuerpos sin vida de los dos músicos colombianos.

Su relación con B King

Las últimas publicaciones de Torrini en Instagram están relacionadas con el cantante colombiano Bayron Sánchez, quien fue encontrado muerto el 17 de septiembre, pero la noticia sobre su asesinato se conoció hasta el 22 de septiembre.

El 11 de septiembre, una semana antes de la desaparición de B King en México, Torrini publicó un video con el cantante con la descripción: “mi colombiano favorito”.

Luego de que fue reportada la desaparición del colombiano, Torrini hizo dos publicaciones pidiendo a sus amigos y seguidores apoyo para dar con su paradero.