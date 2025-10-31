Así es ISA, entidad reconocida por su apuesta estratégica en formación de talento: conózcala aquí

Colombia

ISA recibió el Power User Award otorgado por LinkedIn Learning, un reconocimiento que destaca a las organizaciones que han alcanzado niveles excepcionales en el desarrollo estratégico de su talento.

Así, la compañía sigue marcando un precedente en el sector sobre la búsqueda y manejo de su personal.

¿Qué significa que ISA reciba este reconocimiento?

Este galardón posiciona a la compañía como referente en Latinoamérica por lograr un 78% de activación de licencias y un 53% de aprendices recurrentes, cifras que superan los estándares de la industria y reflejan una cultura comprometida con el crecimiento y desarrollo continuo de sus empleados.

La importancia del talento humano

En un sector transformado por la transición energética, la digitalización y los nuevos modelos de negocio, contar con equipos preparados representa una ventaja competitiva determinante.

ISA lo ha entendido así: invirtiendo USD 3,8 millones anuales en la formación de sus colaboradores a través de Campus ISA, su universidad corporativa que integra aprendizaje, desarrollo y desempeño en un solo ecosistema estratégico que fortalece habilidades en sostenibilidad, liderazgo, innovación y tecnologías emergentes, porque desde la organización se reconoce que el conocimiento actualizado y las habilidades de vanguardia son el motor que impulsa la innovación, la confiabilidad operativa y la capacidad de anticiparse a los desafíos del entorno.

Formar al talento no es solo una responsabilidad corporativa, es una decisión estratégica.

Los profesionales capacitados son quienes aseguran que ISA mantenga su posición como líder en sus negocios de energía (transmisión, soluciones y almacenamiento) y concesiones viales.

Así, Campus ISA hace posible este desarrollo con metodologías experienciales, alianzas con universidades globales y rutas personalizadas que traducen el conocimiento en resultados: mayor productividad, innovación aplicada y equipos preparados para construir el futuro energético de la región.