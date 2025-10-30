Tunja será sede del VII Seminario Internacional de Seguridad Vial y Salud en el Trabajo

La ingeniera Liliana Castillo Monroy, docente de la Universidad Santo Tomás y miembro del comité organizador, explicó en entrevista con Caracol Radio que el propósito del encuentro es fortalecer la cultura de prevención en todos los actores viales. «...No solo somos conductores, también somos peatones y pasajeros. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que forma parte de la seguridad y salud en el trabajo...», afirmó. El seminario cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja, la UPTC, el INVIAS y otras instituciones.

Bajo el lema “Que hablen las víctimas”, la edición 2025 estará enfocada en visibilizar las experiencias de las personas afectadas por siniestros de tránsito. «...Este año escucharemos las voces de las víctimas humanas, pero también de fundaciones animalistas, porque en la seguridad vial también hay víctimas silenciadas: los animales domésticos y silvestres afectados por la infraestructura y la movilidad...», destacó Castillo Monroy. Entre los invitados figuran conferencistas de Brasil, México y Perú, quienes compartirán sus experiencias en gestión de seguridad vial y salud laboral.

El evento se desarrollará el jueves 6 de noviembre en el auditorio de Comfaboy (Carrera 10 con Calle 16, Tunja) de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y el viernes 7 de noviembre en el auditorio Santo Domingo de Guzmán de la Universidad Santo Tomás, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía. «...La entrada es totalmente gratuita y esperamos la asistencia de conductores, empresas de transporte y profesionales del sector. Les aseguro que saldrán encantados con la calidad de las ponencias...», concluyó la ingeniera Castillo Monroy.