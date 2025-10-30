Tunja lidera la recuperación del mercado inmobiliario en Boyacá

Según el más reciente informe de Camacol, Tunja registró un crecimiento del 12,8 % en ventas de vivienda VIS y un 4,6 % en el total de unidades vendidas durante 2025. Sin embargo, el panorama en el corredor Tunja–Paipa–Duitama–Sogamoso presenta una contracción del 14 % entre enero y septiembre.

Téllez explicó que la reactivación está impulsada por la vivienda No VIS, mientras la falta de subsidios ha frenado los proyectos de interés social. «...Necesitamos que el Gobierno reactive programas como Mi Casa Ya con sostenibilidad fiscal y reglas claras...», señaló el dirigente.

Camacol advirtió además que la incertidumbre por la adopción de los nuevos POT en varios municipios genera cautela en los constructores y puede afectar la dinámica del sector en 2026.