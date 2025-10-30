Sector nocturno en Boyacá espera aumento del 70% en ventas este fin de semana

Boyacá

El sector nocturno de Boyacá se prepara para una de sus fechas más importantes del año: la celebración de Halloween. Según Janeth López, presidenta de Asobares Boyacá, se espera una gran afluencia de público y un incremento en las ventas de entre el 60% y el 70% durante este fin de semana, en comparación con otras jornadas festivas.

“Este 31 de octubre es una de las fechas más significativas para nuestro gremio. Esperamos una gran acogida y tenemos programadas diversas actividades en varias ciudades del departamento. Hacemos un llamado a la comunidad para que disfrute con precaución y responsabilidad, cuidando especialmente a los niños y promoviendo la sana diversión de los adultos en los establecimientos nocturnos”, señaló López.

La presidenta destacó que el sector ha sido uno de los más afectados en los últimos años y que esta fecha representa una oportunidad para dinamizar la economía local. “El 2025 no ha sido un año fácil para los comerciantes nocturnos, por eso confiamos en que esta celebración contribuya a la recuperación del sector”, agregó.

En materia de seguridad, Asobares informó que se han venido adelantando acciones conjuntas con la Alcaldía de Tunja, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana. “Desde hace tres semanas hemos venido articulando esfuerzos para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Tendremos puestos de control para la verificación de cédulas, acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia en los sectores más concurridos, y activaremos los protocolos Pregunta por Ángela y Regreso Seguro a Casa, en alianza con la Patrulla Púrpura y la empresa aliada Taxi Ya”, explicó la presidenta de Asobares Boyacá.

Asimismo, se confirmó la ampliación de los horarios de funcionamiento de los establecimientos nocturnos: