Sector de Asobares en Cúcuta está preparado para uno de los fines de semana más demandantes del año

Cúcuta

Se trata de uno de los tres fines de semana más esperados de este año 2025. En primer lugar por ser festivo; en segundo lugar, por ser fin de mes y a la gran mayoría de personas les han pagado sus sueldos y en tercer lugar por ser Halloween.

Eduardo Quintero, presidente de esta agremiación en Norte de Santander, indicó que están preparados para atender dos tipos de públicos, el familiar de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. y el adulto de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. del siguiente día.

“Aquí es donde nosotros vemos con agrado y con satisfacción esa articulación en el dispositivo de seguridad que anunciaron las autoridades” indicó Quintero.

Agregó además que ya superaron la crisis por distribución de cerveza que se presentó semanas atrás y que todos los negocios nocturnos están preparados para recibir a sus clientes.

Se estima que al menos en un 30% se aumenten las ventas en el sector de Asobares.