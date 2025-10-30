Iglesia católica en Ocaña pide la pronta liberación del agricultor Pablo Elí Rizo

Ocaña

Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña, fue en encargado, en esta oportunidad, de alzar su voz para exigir la liberación del agricultor Pablo Elí Rizo, secuestrado hace 12 días en la región del Catatumbo y de quien sus familiares no tienen información alguna.

“En nombre de la Diócesis de Ocaña, queremos enviar un mensaje a los actores armados, al grupo que tiene retenido, secuestrado a don Pablo Elí Rizo”, con esta frase inició el religioso su mensaje.

Más información Estos son los cierres viales que tendrá Cúcuta durante Halloween 2025

Asegura que la familia del agricultor “está sufriendo, la comunidad está sufriendo, su esposa, sus hijos. Es una persona mayor, es un campesino que ha trabajado todo el tiempo por este territorio”.

Así mismo, extendió un mensaje a los captores de este adulto mayor. “Les pedimos que tengan misericordia de este hombre y de su familia, y de la sociedad que nos envuelve el dolor y el sufrimiento de su familia”.

Pidió respeto a la vida y la dignidad de todas los catatumberos, exigiendo que la población civil sea alejada del conflicto armado.