Policía Metropolitana de Tunja refuerza seguridad para Halloween y el FIC Campesino

«...Tenemos dispuesto un operativo con más de 600 policías para acompañar el día dulce de los niños y los eventos del festival...» explicó el coronel Lemus en entrevista con Caracol Radio. El oficial pidió a los padres de familia no descuidar a sus hijos durante las actividades y enseñarles a buscar a un policía si llegan a extraviarse. «...La Policía Nacional está para cuidarlos, pero los adultos deben acompañar siempre a los menores, sobre todo en lugares concurridos como centros comerciales o parques...» enfatizó.

El comandante también recomendó a los padres marcar los disfraces de los niños con información de contacto y evitar que acepten dulces o regalos de desconocidos. Asimismo, hizo un llamado a la prudencia en los entornos digitales: «..Es importante que no se compartan fotos ni información personal durante la jornada, porque los delincuentes pueden aprovechar estos datos para cometer delitos...» señaló.

De cara al fin de semana, el coronel Lemus confirmó que más de 2.000 policías estarán desplegados en la jurisdicción para cubrir los conciertos y actividades del FIC Campesino y otros eventos en municipios como Chivatá y Soracá. «...Esperamos más de 20 mil asistentes en cada concierto, por eso pedimos a todos disfrutar con responsabilidad, no consumir alcohol delante de los niños y seguir las recomendaciones de seguridad y movilidad,...» concluyó el comandante, reiterando el compromiso de la Policía con la convivencia y la protección de las familias boyacenses.