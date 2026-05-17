Crisis humanitaria por nuevo paro armado en ríos Caquetá y Caguán genera alarma en el sur del país

Neiva

Desde diciembre de 2025, habitantes de Putumayo, Caquetá y Amazonas han sufrido graves afectaciones por cuenta de los enfrentamientos armados, los confinamientos y las restricciones a la movilidad. Las comunidades indígenas y campesinas han sido las más golpeadas, debido a las limitaciones para movilizarse por los corredores fluviales y acceder a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria.

Las autoridades humanitarias encendieron nuevamente las alarmas tras la circulación de un audio en el que se anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán. La situación se presenta en medio de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país y que mantienen bajo presión a cientos de familias de comunidades ribereñas.

Según Iris Marín, Defensora del Pueblo, comento que “se requiere una respuesta urgente y articulada que permita proteger a la población civil, garantizar la movilidad en los ríos y asegurar la llegada de asistencia humanitaria. Asimismo, se hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten a la misión médica, permitan el ingreso de ayudas y cesen las restricciones contra la comunidad civil, especialmente de cara a las elecciones previstas para el próximo 31 de mayo”.

La Defensoría del Pueblo recordó que en la Alerta Temprana 01 de 2025 ya se habían advertido los riesgos que hoy afectan a estas regiones. Además, indicó que desde finales del año pasado se han emitido varios oficios relacionados con confinamientos, enfrentamientos y vulneraciones a los derechos de la población civil, lo que evidencia una crisis humanitaria sostenida en el sur del país.