Pacho López: “No somos un equipo de cábalas, sino de fe... Estamos comprometidos en ser bicampeones”

Santa Fe ratificó la garra que le dio el título el semestre anterior y logró quedarse con los tres puntos en el Metropolitano ante Junior de Barranquilla, luego de una impresionante remontada en la fecha 18 de la Liga Colombiana, lo que le permite seguir en la lucha por la clasificación a cuadrangulares.

El equipo de Francisco ‘Pacho’ López empezó perdiendo, pero los goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera le dieron la importante victoria. De esta manera, el equipo cardenal subió cuatro posiciones en la tabla y ahora es noveno con 25 puntos, lo cual permite hacer cuentas de cara a los dos últimos compromisos en el todos contra todos.

El técnico encargado tras la salida de Jorge Bava se mostró agradecido con sus jugadores por la entrega en la cancha y comentó.

“Tengo a cargo una gran nómina, la nómina del equipo campeón. Ellos han sacado adelante situaciones como esta; teníamos la fe y la confianza, porque este grupo se entrena día a día, sin ahorrarse nada, incluso por eso tenemos tanta lesión muscular, porque es una competencia para estar en la titular. Así es fácil encontrar el camino cuando se está en la adversidad; con la experiencia de Hugo (Rodallega), Daniel (Torres), de varios, seguimos vivos y ahora tenemos seis puntos por disputar”.

Las fichas claves para el DT en este partido: “Estamos sin margen de error y teníamos que arriesgar. Pero tenemos jugadores para arriesgar, como Jorge Ramos, Edwar López, con el que tuvimos superioridad numérica por el costado; tuvimos más frescos a Hugo Rodallega, Harold Mosquera y a Ángelo Rodríguez, y en las transiciones logramos liquidar”.

“No somos un equipo de cábalas, somos un equipo de fe. Su nombre lo dice, es Santa Fe. Creemos que si nos entregamos al cien por ciento y entregamos nuestros planes en Dios, seguramente iremos partido a partido, ahora viene Cali, pero estamos comprometidos con ser bicampeones, pero vamos partido a partido y con fe”, indicó el estratega bogotano.

A la conferencia de prensa también asistió el delantero Hugo Rodallega, quien marcó el primer tanto y puso la asistencia para el segundo, desde su larga experiencia mencionó.

“En Junior hay dos jugadores como Teo y Bacca que se está recuperando. De América está de Cali está Adrián Ramos. Dayro Moreno y Darwin Quintero... Estoy seguro de que ellos piensan igual que yo, en no conformarse, hemos tenido unas carreras muy largas, ya tenemos entre los 38 y 40 años, yo soy de los más veteranos, pero yo no me conformo, me esfuerzo porque tengo una familia por la cual ver... En un campo como este cuesta demasiado, en la temperatura, con una rival como este, pero esa hambre que todavía siento es lo que hace que yo me levante todos los días y pueda seguir marcando una diferencia”.

Respeto para Junior de Barranquilla: “Sería irrespetuoso decir que fue suerte o que el rival nos revive. En esta ciudad creo que somos el segundo equipo que sacamos la victoria este semestre, no ha ganado casi nadie aquí. Junior es un equipo muy fuerte en casa, que está tercero y pelea en la reclasificación, viene jugando bien y tiene un gran técnico. Pero Santa Fe hoy desarrollo todo y entregó todo, hoy se dio el gol y llegó la recompensa”.