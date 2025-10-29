🔴 Junior vs. Santa Fe EN VIVO por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga acá la transmisión

En la <b>fecha 18 de la Liga Colombiana</b> se jugará este miércoles 29 de octubre un partidazo entre<b> Junior y Santa Fe</b>, en el estadio <b>Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla</b>. Será un vibrante duelo en que los locales quieren recuperar la punta de la tabla, mientras que los visitantes necesitan los tres puntos para seguir con vida.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/29/rafael-dudamel-y-algunos-jugadores-habrian-renunciado-al-deportivo-pereira/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/29/rafael-dudamel-y-algunos-jugadores-habrian-renunciado-al-deportivo-pereira/"><b>Rafael Dudamel renunció al Deportivo Pereira; algunos jugadores también lo habrían hecho</b></a><b>Junior de Barranquilla </b>llega a este duelo tras perder 1-2 ante América en su visita a Cali por la jornada anterior. Con esta derrota cedió terreno en la pelea con el liderato del campeonato y ahora <b>se ubica en la cuarta posición con 31 puntos</b>, por lo que espera conseguir un triunfo ante los bogotanos para enderezar el camino. Por su parte, <b>Santa Fe ya no tiene margen de error </b>y necesita sí o sí ganar este encuentro. En la fecha 17 perdieron el clásico bogotano ante Millonarios, por la mínima diferencia, y se complicaron pensando en la clasificación a la siguiente fase, en este momento son <b>undécimos con 22 unidades. </b>