Mackalister Silva tras la eliminación de Millonarios: No hicimos respetar esta camiseta

Millonarios se despidió del segundo semestre de la Liga Colmbiana 2025, luego de empatar a cero (0-0) frente al Once Caldas en el Estadio El Campín. El cuadro azul se quedó con 22 unidades y como máximo puede llegar a 28, número que hace impensable la clasificación a cuadrangulares.

REPASE ACÁ EL EMPATE ENTRE MILLONARIOS Y ONCE CALDAS EN LA LIGA COLOMBIANA

Frente a la tempranera eliminación, el capitán David Mackalister Silva se mostró sumamente dolido por el resultado y señaló tajantemente que todos los futbolistas del plantel son máximos responsables.

Mackalister Silva se sinceró tras la eliminación de Millonarios

“Es algo que nos duele demasiado. Hace un rato no nos pasaba (quedar eliminados) y es un poco lo que ha sido el semestre. No me exime de culpa el hecho de haber jugado pocos partidos, absolutamente todos los que vestimos esta camiseta somos culpables de este mal semestre”, empezó diciendo el bogotano en rueda de prensa.

Y apuntó certeramente: “Para cambiar la percepción, la única manera es con los partidos venideros, terminando como debemos terminar, con la cabeza en alto, haciendo respetar como se debe nuestra camiseta, ya que no lo logramos clasificando.

ASÍ ESTA MILLONARIOS EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

Claro está que no señaló a ningún jugador en específico, debido a que “no está bien” y argumentó, de manera reiterada, que “de alguna manera todos somos responsables porque todos tuvimos la oportunidad de jugar”.

Finalmente, Mackalister se refirió a los objetivos del grupo de cara a los últimos dos partidos de la temporada: “Tenemos una tabla que miramos y no podemos dejar ir, que es la de la copa internacional. Debemos tratar de cerrar de la mejor manera el semestre y esperemos qué pasa para todos el siguiente año. Debemos estar en punticas para lo que pueda venir, porque cuando las cosas están así, en parte es porque uno no ha hecho bien su trabajo”.

Le puede interesar: Tabla de goleadores Liga Colombiana 2025-II: así quedó tras un nuevo gol de Francisco Fydriszewski

Vea acá la rueda de prensa completa de David Mackalister Silva