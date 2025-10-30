“No existe un complot” contra la fiscal Laborde: Fiscal Camargo sobre caso Nicolás Petro

AME4497. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/06/2025.- La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). Camargo aseguró que la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay apunta a un grupo criminal organizado y confirmó que las autoridades están enfocadas ahora en esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a las controversias en torno a la investigación que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, negando cualquier conflicto interno o interferencia en el proceso.

“No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la dirección de lavado de activos o mi despacho como tal”, dijo la jefa de la Fiscalía en medio de la circulación de cartas en las que la fiscal Lucy Marcela Laborde denuncia “presiones indebidas” y afectación a su autonomía en el caso que tiene a Petro Burgos ad portas de juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La fiscal Camargo desestimó la idea de presiones externas: no hay un ‘complot’ contra la fiscal Lucy Laborde.

Lea también: La Fiscalía niega recusación que pedía apartar a fiscal Lucy Laborde del caso Nicolás Petro

A tiempo, aclaró que las actuaciones que se han tomado son parte del direccionamiento estratégico habitual para evitar duplicidad de esfuerzos en casos complejos.

Fiscal Lucy Laborde seguirá al frente de las investigaciones: Fiscalía negó recusación

El ente investigador declaró “infundada” la recusación con la que el abogado de Nicolás Petro Burgos, Alejandro Carranza, pretendía apartar a la fiscal Lucy Marcela Laborde de las investigaciones que se le sigue al hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.

El abogado Carranza argumentaba que, Laborde ha incurrido en un “patrón sistemático de conductas que comprometen gravemente los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia”.

Le puede interesar: “Es una pataleta mediática, ya conocía a la fiscal de apoyo”: defensa de Nicolás Petro a fiscal Lucy Laborde

Sin embargo, para la entidad, “no se demuestra en ningún momento la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación”.