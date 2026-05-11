A la cárcel presunto integrante de las disidencias señalado de crímenes contra firmantes de paz

La Fiscalía investiga a Cristian Camilo Olaya Jiménez, supuesto del frente Ever Castro de las disidencias de las Farc, porque al parecer, estaría implicado en acciones armadas contra firmantes del Acuerdo de Paz en el oriente del país. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez de Control de Garantías envió a prisión de manera preventiva a Cristian Camilo Olaya Jiménez, señalado integrante del autodenominado frente Ever Castro de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en acciones armadas contra firmantes del Acuerdo de Paz en el departamento del Meta.

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La Fiscalía General de la Nación lo investiga por el homicidio de Yesid Octavio Morales, ocurrido el 13 de diciembre de 2024 en una finca de la vereda La Paz, en Mesetas.

Según el expediente, hombres armados llegaron sorpresivamente a la vivienda de la víctima y, tras amenazarla, la obligaron a salir a la calle, donde le dispararon hasta causarle la muerte. “El hoy procesado habría permanecido vigilando los alrededores de la casa para facilitar la ejecución del crimen”.

La Fiscalía informó que el procesado “desde noviembre de 2023 estaría vinculado a una estructura armada que tendría injerencia en Mesetas, La Uribe, La Julia y La Macarena (Meta), y sería la responsable de intimidaciones y agresiones contra firmantes de paz”.

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó a Cristian Camilo Olaya Jiménez los delitos de concierto para delinquir; homicidio; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y, ante la gravedad de los hechos investigados, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.