La Fiscalía niega recusación que pedía apartar a fiscal Lucy Laborde del caso Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación declaró “infundada” la recusación con la que el abogado de Nicolás Petro Burgos, Alejandro Carranza, pretendía apartar a la fiscal Lucy Marcela Laborde de las investigaciones que se le sigue al hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.

Lea más información: Fiscal Lucy Laborde vuelve a denunciar presiones dentro de la investigación contra Nicolás Petro

El abogado Carranza argumentaba que, Laborde ha incurrido en un “patrón sistemático de conductas que comprometen gravemente los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia”.

Sin embargo, para el ente investigador, “no se demuestra en ningún momento la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación”.

Por eso, ratifica la permanencia de la delgada en los procesos judiciales de Nicolás Petro Burgos.

Las investigaciones de las cuales buscaban apartar a la Fiscal Laborde

La Fiscal Lucy Marcela Laborde lidera la investigación que tiene a Nicolás Petro ad portas de un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022.

Le puede interesar: Fiscal Lucy Laborde, a cargo del caso Nicolas Petro, denuncia “intromisiones indebidas” dentro del proceso

A la para, en noviembre será nuevamente imputado por cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Se le atribuyen presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos. Negocios que fueron adjudicados cuando Nicolás Petro era diputado. Tendrían como objetivo la atención a población de adultos mayores y en situación de discapacidad.