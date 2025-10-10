Fiscal Lucy Laborde vuelve a denunciar presiones dentro de la investigación contra Nicolás Petro

La fiscal Lucy Marcela Laborde, a cargo de la investigación contra Nicolás Petro, envió una nueva carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo denunciando presiones indebidas, decisiones impuestas y falta de garantías en el desarrollo de la investigación.

“Que se garantice la independencia funcional y autonomía técnica de esta delegada, conforme a los principios constitucionales y estatutarios que rigen la función de la Fiscalía General de la Nación”, se lee en la carta.

La funcionaria judicial también manifestó su molestia por un trino del presidente Gustavo Petro que calificó de “especial gravedad, habida cuenta de que el señor presidente de la República, a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), publicó el 8 de octubre de 2025 un mensaje en el que afirma de manera expresa que existe una persecución en su contra, haciendo alusión que algunas de estas personas ‘ya están presas’ (...) también efectuó declaraciones y publicaciones que coinciden con los requerimientos de la defensa, en las cuales se exige celeridad en las investigaciones supuestamente existentes en mi contra, las cuales se aclara emergen únicamente de denuncias temerarias promovidas por el propio investigado”.

Finalmente, la fiscal Laborde pide que se le informe si está siendo objeto de investigación penal o disciplinaria, luego de que la defensa de Nicolás Petro anunciara denuncia en su contra por supuesto prevaricato y abuso de autoridad.

“Que se informe oficialmente si existen denuncias o procesos en curso en mi contra, para ejercer las acciones y derechos correspondientes”.

¿Por qué las investigaciones al hijo del presidente Petro?

A la par del juicio que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022, ahora a Nicolás Petro lo enredan supuestas irregularidades en contratación.

En noviembre será imputado por cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Se le atribuyen presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos. Negocios que fueron adjudicados cuando Nicolás Petro era diputado. Tendrían como objetivo la atención a población de adultos mayores y en situación de discapacidad.