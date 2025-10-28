Martes 28 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Avanzan obras de construcción del deprimido en la glorieta de bomberos en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío se han registrado 28 emergencias en lo que va del mes de octubre

Y es que en los últimos días ha sido evidente el incremento de las lluvias por eso el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo del departamento, Jaider Hidalgo entregó un balance con corte al 26 de octubre.

Precisamente informó que en general se han presentado 28 emergencias relacionadas con crecientes súbitas, caídas de árboles, remociones en masa, accidentes de tránsito, daños viales, incendios estructurales y de cobertura vegetal.

Explicó que tres de viviendas han sido destruidas en su totalidad, 10 resultaron averiadas y se presentaron 48 personas afectadas entre ellas 28 adultos y 10 menores de edad.

Enfatizó que el único municipio que no ha registrado novedades durante este mes es el de La Tebaida y los más afectados fueron Montenegro, Córdoba y el municipio de Génova.

En cuanto a este fin de semana entre los días 25 y 26 de octubre destacó que se registraron remociones en masa en los municipios de Córdoba y Pijao apoyados por la maquinaria amarilla de la gobernación departamental.

Empresas Públicas de Armenia invita a la comunidad en general a reforzar la cultura ciudadana frente a la disposición de residuos, teniendo en cuenta la importancia de no arrojar basura a las calles o sumideros de la ciudad, ya que esto puede generar obstrucciones y daños en el sistema de alcantarillado.

Por esta razón, desde EPA se enfatiza en la importancia de que los residuos sean entregados únicamente a los operarios de aseo y no a los habitantes en situación de calle, además de cumplir con los horarios y frecuencias del carro recolector en cada sector de la ciudad. De esta forma se evita que los residuos sean arrastrados por las corrientes de agua y terminen en el alcantarillado, generando taponamientos e inundaciones.

La Decana de la Facultad de Ingenierías de la Universidad La Gran Colombia Armenia, Ingeniera Ximena Cifuentes Wchima, fue elegida como representante de las universidades privadas del Quindío ante el Comité Interinstitucional de Cambio Climático Departamental (CICCQ), convocado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ.

Un mototaxista fue asesinado al sur de Armenia, la víctima habría sostenido una riña recientemente donde fue amenazado

Avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer un nuevo caso de homicidio que se presentó en el barrio Bosques de Pinares de la ciudad en la mañana del lunes 27 de octubre.

De acuerdo con la información que entregaron familiares a la Policía, esta persona habría sostenido una riña con una mujer en días anteriores, quien lo habría amenazado.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien informó que la víctima fue identificada como Samuel Roger Rojas Aristizábal de 43 años. Manifestó que el hombre que se dedicaba al parecer al transporte informal fue atacado con arma de fuego por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

Con este nuevo caso ya son 84 homicidios en la ciudad en lo que va corrido de este año.

Con el interrogatorio al exdiputado del Quindío Carlos Alberto Gómez Chacón se cumplió nueva audiencia virtual liderada por la Corte Suprema de Justicia en el juicio que se adelanta contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado-investigada por presunta corrupción en la presentación de las polémicas ordenanzas en el año 2014

En Armenia, la Policía del Quindío incautó ocho vehículos avaluados en 450 millones de pesos cuyos propietarios fueron engañados y estafados con falsa renta de carros

La actividad se desarrolló a través de órdenes de inmovilización por parte de la Fiscalía en los barrios Calima, Uribe y Popular, logrando la incautación de estos vehículos, los cuales se encontraban desaparecidos a través de la modalidad de renta carros.

Los delincuentes tenían como modus operandi buscar personas propietarias de automóviles, a quienes convencían de dejarlos a disposición bajo la modalidad de renta con la elaboración de contratos, cuyo pago era puntual de manera inicial, con el propósito de generar seguridad y confianza y así más personas pudieran vincularse.

Las víctimas manifestaron que desde hace algún tiempo desconocían la ubicación de su vehículo y de las personas con las que hicieron el supuesto contrato. También solicitaban préstamos de dinero y dejaban como prenda de pago, los automóviles de las víctimas.

La Policía Nacional en ofensiva contra el delito en coordinación con la fiscalía general de la Nación, obtuvo importantes resultados operativos con la captura de dos personas por diferentes delitos entre ellos homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El primer caso se presentó en zona urbana del municipio de Viterbo – Caldas, mediante la materialización de una orden de captura vigente desde el 30 de septiembre de 2025, en contra de alias “El Pastuso” de 29 años de edad por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Esta persona era solicitada por el Juzgado Primero Penal Municipal, por los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2025, donde con arma de fuego le ocasionó múltiples lesiones al ciudadano George Brayan Chaverra Holguín de 22 años de edad en medio de una riña que tuvo lugar en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Armenia, heridas que generaron su fallecimiento posteriormente.

El capturado registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de lesiones personales y homicidio.

De otro lado, mediante diligencia de allanamiento y registro, se logró la captura en flagrancia de alias “Care Bóxer” en el municipio de Córdoba – Quindío, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Cabe resaltar que alias “Care Bóxer” se encuentra condenado a 39 años de prisión por el delito de homicidio y se había fugado de la Cárcel de Girón – Santander, el pasado mes de junio de 2025.

Este hombre tenía una trayectoria criminal de 18 años aproximadamente, hacía parte de la estructura criminal “La Línea de la Muerte” dedicados al homicidio agravado, tráfico de estupefacientes y extorsión.

En la carrera 25 con calle 31 del municipio de Calarcá fue instalado un CAI Móvil, con el propósito de fortalecer la seguridad en la zona donde se desarrolla la obra y brindar acompañamiento a comerciantes y transeúntes debido a los robos que se han presentado en ese sector.

Ya son tres los muertos en accidentes de tránsito por los hechos ocurridos el fin de semana en vías del Quindío

El caso más grave se registró en autopistas del café en la vía Armenia Circasia Pereira donde el choque de dos motocicletas deja como saldo dos personas fallecidas

Una de las fallecidas es una mujer que caminaba por el sector y fue arrollada por una de las motos y fue identificada como María Isabel Mejía Arias oriunda de Circasia que murió en el lugar de los hechos, mientras que uno de los motociclistas identificado como Brayan Andrés Bravo Gómez murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte el director del IDTQ, Uriel Enoc Ortiz confirmó que el conductor del vehículo particular que atropello a un motociclista el fin de semana en la vía rio verde barragán conducía con grado 2 de alcoholemia, porque será las autoridades judiciales las que determinen responsabilidades

Fortalecer procesos educativos en el centro de menor infractor, entre los compromisos que dejó consejo de seguridad en el Quindío tras intentó de motín

Y es que la semana pasada se registró un intento de motín donde menores infractores del centro de atención especial CAE La Primavera de Montenegro habrían quemado colchonetas, la reacción oportuna de los organismos de socorro y autoridades evitó una emergencia mayor.

El director encargado del ICBF regional Quindío, Daniel Pachón mencionó que estarán trabajando en diferentes enfoques como es el educativo con el objetivo de fortalecer los procesos al interior del CAE. Asimismo, resaltó que reforzarán la seguridad del centro y sobre todo en los puntos que han sido utilizados en otros momentos para la evasión de los menores.

Fue claro que una de las razones que han encontrado como detonante es el de salud mental porque es alto el grado de consumo de sustancias psicoactivas donde incluso las mismas familias les ingresan ese tipo de sustancias al lugar.

Añadió que la capacidad del centro de atención especial La Primavera es de 75 jóvenes, pero actualmente cuentan con 46.

Desde el Fomag Eje Cafetero anuncian ampliación de la red de prestadores de servicios de salud para superar las dificultades en atención,

Recordemos que las quejas de docentes han sido recurrentes en el Quindío frente a las dificultades en materia de salud por lo que incluso este jueves 30 de octubre habrá paro.

El director regional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, Andrés Londoño informó que están ampliando la red de prestadores en la red primario y complementario donde el objetivo es al primero de noviembre pasar de 74 prestadores a 109.

Asimismo, dio a conocer la apertura de los servicios como neurocirugía y urología de la clínica Avidanti de Armenia donde destacó que no solo serán beneficiados los docentes del Quindío sino también los de Caldas y Risaralda.

También resaltó que a partir del primero de noviembre se dará apertura de servicios al magisterio en la clínica Santa Ana ubicada en el sector de Platinos al sur de la ciudad.

En cuanto a la complejidad que los docentes han evidenciado por la entrega de medicamentos, el director regional del Fomag evidenció que la queja recurrente tiene que ver con los pendientes por eso han instaurado una mesa donde se reunirán con los gestores farmacéuticos con el fin de solventar la situación.

El Hospital San Vicente de Paúl de Génova, en articulación con la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Planeación, inició las obras de adecuación de su infraestructura física.

El proyecto fue presentado conjuntamente ante el Ministerio de Salud y Protección Social, que aprobó una inversión de 642 millones de pesos para la intervención de pisos, techos, cielorrasos, paredes y pintura, con el propósito de mejorar las condiciones de atención y el bienestar de los usuarios.

En Caracol Radio Armenia hablamos Miguel Ángel Grisales Suárez el precandidato de la Colombia Humana que ganó la consulta del Pacto Histórico en el Quindío que le salió al paso a las críticas en redes sociales porque su hermano William Grisales ha asesorado a políticos del partido Cambio Radical, señaló que nada tiene que ver con su postura de izquierda y su votación del pasado domingo.

Para garantizar las adecuadas condiciones en la prestación del servicio educativo en los 11 municipios no certificados en el departamento, la Secretaría de Educación del Quindío dio inicio al nuevo contrato de aseo para las 54 Instituciones Educativas a su cargo.

El proceso cubre lo que queda del calendario escolar de la presente vigencia. El servicio de aseo fue contratado y fue asignado a la Unión Temporal ZZZ Zoe UT, por 466 millones de pesos

En Armenia fue creada la ruta de emergencia y atención al maltrato animal, el caso reciente se presentó durante el fin de semana

Precisamente desde el área de Bienestar Animal de la secretaría de Gobierno de la ciudad fueron retiradas de manera preventiva dos perritas en el barrio Brasilia, tras una denuncia ciudadana por supuesto maltrato y mala tenencia.

Tras la inspección que fue realizada lograron constatar que permanecían en un espacio sin condiciones adecuadas no contaban con agua ni alimento limpio, el piso tenía vidrios y objetos cortopunzantes, y una de ellas presentaba una herida en la pata trasera.

A propósito del tema, la animalista de la fundación Eco Huellas Diana Rodríguez manifestó que está creada la ruta de atención al maltrato animal en articulación con la alcaldía de la ciudad.

Explicó que la herramienta permitirá definir con claridad quien es el primer respondiente ante un caso de maltrato, luego a quien llega la denuncia y también se tendrá en cuenta a la fauna de granja como las vacas, cerdos y aves.

El proceso de ordenamiento territorial que lidera la gobernación del Quindío avanza con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria y Ambiental, en cabeza de Mónica del Pilar Gómez Vallejo, donde se revisaron los avances de los estudios básicos de gestión del riesgo que se adelantan con recursos del Sistema General de Regalías.

Con un avance físico del 40 %, la Alcaldía de Armenia, en convenio con Empresas Públicas de Armenia (EPA), continúa ejecutando la reposición del sistema de alcantarillado combinado en la calle 2 norte del barrio La Nueva Cecilia.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia se unieron en la estrategia Acceso a Mercados para que 25 empresarios del Quindío representantes de 21 empresas y 2 asociaciones de mujeres cafeteras, desarrollen misión empresarial y comercial en la feria Cafés de Colombia Expo 2025, la más importante del país y Latinoamérica en su categoría.

En buenas noticias, 34 integrantes mujeres y hombres de la barra del deportes Quindío, Artillería Verde Sur culminaron el pasado sábado 25 de octubre el Diplomado en Formulación, Gestión y Gerencia de Proyectos articulado con el ministerio de la igualdad y el apoyo de las entidades locales.

En deportes, Fracaso total del Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, nuevamente eliminado de los cuadrangulares semifinales luego de empatar 0 a 0 con Real Cartagena en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío jugará un año más en la segunda división del futbol profesional colombiano.