Jorge Iván González cuestiona los incrementos en el valor catastral y plantea ajustes en impuestos

«...Los impuestos a la gasolina, al combustible y a la canasta pueden ayudar a compensar las deudas y el déficit fiscal del país, pero se requiere una gestión más eficiente y una priorización en las ciudades grandes e intermedias, que son las que más tributan...», explicó González, durante su intervención en un foro económico.

El exdirector del DNP calificó como “absurdo” que se multiplique hasta por cuatro el valor de un inmueble solo porque se construya una vía o una obra cercana. «...No se trata de castigar al propietario, sino de aplicar una tributación progresiva que cobre más a quienes tienen más capacidad económica, sin afectar a quienes cuentan con menos recursos...», precisó.

González recordó que durante su paso por el DNP propuso un artículo que permitía aplicar la actualización catastral cinco años después de ejecutadas las obras, con el fin de evitar impactos inmediatos en los contribuyentes. «...Desgraciadamente esa medida fue objetada, pero es una idea que debería retomarse, porque está orientada a una planeación más justa y sostenible...», concluyó.