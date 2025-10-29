Los Tigres del Norte cierran el 2025 en Colombia con dos conciertos inolvidables

Los Tigres del Norte, íconos indiscutibles de la música regional mexicana, regresan a Colombia para cerrar el año con dos espectáculos que prometen ser memorables.

Como parte de su exitosa gira internacional “La Lotería Tour 2025”, la agrupación se presentará el 11 de diciembre en Yopal (Casanare) y el 13 de diciembre en Sogamoso (Boyacá), con más de tres horas de show ininterrumpido.

Reconocidos como “Los Jefes de Jefes”, Los Tigres del Norte han construido una carrera que supera las cinco décadas, desde su formación en 1968.

Su legado incluye más de 700 canciones grabadas, 30 millones de discos vendidos, siete premios Grammy, doce Latin Grammys, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y más de 140 discos de platino.

Además, han protagonizado 16 películas y colocado 66 canciones en el listado “Hot Latin Songs” de Billboard, más que cualquier otro grupo latino.

En sus conciertos en Colombia, el público podrá disfrutar de clásicos como “La Puerta Negra”, “Contrabando y Traición”, “Pedro y Pablo”, “Ni Parientes Somos”, “La Mesa del Rincón”, “Golpes en el Corazón” y muchas más.

Cada presentación será una celebración de su historia, su música y su conexión con el público colombiano, que siempre los ha recibido con entusiasmo y cariño.

La gira “La Lotería Tour” ha logrado sold out en cada una de sus fechas en Estados Unidos y Latinoamérica, reafirmando el poder de convocatoria de una agrupación que ha sabido mantenerse vigente, auténtica y comprometida con sus raíces.

Colombia se prepara para recibir a Los Tigres del Norte con los brazos abiertos, en dos noches que quedarán grabadas en la memoria de sus seguidores.