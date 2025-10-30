Secretaría de Movilidad impuso 103 comparendos por rodadas ilegales en la ciudad de Manizales

Manizales

Más de 100 comparendos de tránsito impuso la secretaría de Movilidad el día de ayer en Manizales a los motociclistas que de manera ilegal realizaron varias rodadas en el sector de la panamericana y centro de la ciudad. Algunas personas en redes sociales cuestionaron la presencia de militares durante estas caravanas en la ciudad

A pesar de la clara prohibición de no realizar rodadas de Halloween, el día de ayer a altas horas de la noche se presentaron varias caravanas en diferentes sectores de la ciudad. El secretario de Movilidad confirmó que se registraron más de 100 comparendos por diferentes conductas como el de conducir sin chaleco, sin casco, en embriaguez entre otras.

“En efecto, como lo habíamos vaticinado las autoridades, ya teníamos información de algunas personas que de manera ilegal querían realizar unas rodadas de Halloween en donde salen unas personas en sus motos, como en efecto sucedió en horas de la noche y sin utilizar muchas de ellos el casco reglamentario”, dijo Juan Felipe Álvarez, jefe de la cartera de Movilidad, quien explicó además que los operativos de control van a seguir y las personas que insistan en realizar este tipo de prácticas serán sancionadas

En redes sociales se cuestionó que en algunos puntos de las caravanas se observó la presencia del ejército en las calles de la ciudad

“Aquí estamos listas a las autoridades para dar parte de tranquilidad a la ciudadanía que y decirles que vamos a garantizar en todo momento la seguridad vial de todos los actores viales. Tuvimos 103 comparendos y 51 inmovilizaciones”, dijo el funcionario.