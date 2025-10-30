En Armenia los maestros participarán del paro nacional de Fecode con concentración y marcha

Armenia

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq se sumarán al paro nacional convocado por Fecode para este jueves 30 de octubre por los problemas que persisten en la prestación del servicio de salud al magisterio y sus familias.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Luz Stella León, presidente del Suteq y las razones del paro “este paro tiene una connotación especial y es que este es un paro nacional convocado por Fecode. Es decir, en todo el país los maestros convocados por nuestra Federación vamos a estar movilizándonos.

Tres temas convocan el paro del magisterio

1. Por la defensa del FOMAG, que es el fondo de prestaciones sociales del magisterio.

2. Por la estabilización del modelo de salud para los maestros dado que seguimos teniendo dificultades, para nadie es un secreto, estamos en un proceso de apertura de capital, quiere decir que en Armenia se está contratando una nueva IPS u otras IPS para que presten el nivel primario.

Ese proceso se hizo mediante votación en una plataforma que suministró la Fiduprevisora y FOMAG y hoy tenemos dificultades, ejemplo, una madre con sus los hijos y ella elige una IPS, que podía ser la que ya venía atendiéndonos, pero en el resultado aparece ella en esa IPS y sus hijos en otra IPS diferente.

Entonces, estamos pidiendo claridades sobre ese proceso de libre elección que, pues debe ser transparente y garantista, que la gente quede en la IPS, que según su criterio es la que más le conviene.

3. El paro está convocado porque estamos exigiendo una ley estatutaria sobre el sistema general de participaciones y ahí no solo la lucha es por el magisterio, porque ahí eh pues está todo el dinero que se transfiere a los territorios para salud, educación, agua potable y obviamente pues tiene que ver con salir del atraso de ciertas regiones y ciertos departamentos.

¿A qué horas está programada la participación en el caso de Armenia del paro?

Estamos convocando a todo el magisterio a las 7:30 de la mañana en la plaza de Bolívar. Ahí estaremos socializando una información y luego tendremos una movilización parte del centro que terminará en el Parque Fundadores de Armenia.

Foto: Cortesía Suteq, Quindío Ampliar

Defender el FOMAG

La presidente del Suteq, Quindío Luz Stella León subrayó “el FOMAG es una cuenta especial de la nación donde están los dineros que nos descuentan a los trabajadores, a los maestros mensualmente de nuestro salario más el aporte que hace el gobierno y ese dinero es el que atiende salud, pensiones, incapacidades, cesantías, todo el asunto de prestaciones sociales.

Precisamente hay unas dificultades con los recursos y unas dudas frente al manejo de la Fiduprevisora FOMAG ha anunciado que ha hecho unos traslados presupuestales de educación a salud y hay una preocupación latente.

Pero además porque ese fondo es el que debe garantizar con ese dinero a través de la administración de la FIDUPROVISORA que el acuerdo 03 de abril del 2024, es decir, el nuevo modelo de contratación que dejó a la a la FIDUPROVISORA contratando toda la red nacional de prestadores, pues se haga de la mejor manera y eficientemente.

Aquí, por ejemplo, hay dificultades, aunque se han hecho nuevas contrataciones, pero cuando la red de prestadores no recibe el pago a tiempo, pues cierra servicios. No hemos logrado que los gestores farmacéuticos entreguen fórmulas completas. Si tú tienes una enfermedad y de cinco medicamentos te entregan dos, pues ese tratamiento no va a ser efectivo y no vas a recuperar tu salud, a estabilizarla.

Además, dificultades en reembolso, entonces medicamentos, el acceso a citas con especialistas, reembolsos, viáticos y otra cantidad de situaciones que nosotros consideramos deben subsanarse uno por el derecho que tenemos a tener una salud con oportunidad, calidad y eficiencia y dos porque la administración y la ejecución de los recursos debe ser eficiente y transparente.