Decameron Cartagena: confort para vivir la pasión de la temporada con descuentos de hasta el 45%

Colombia

Hospedarse en el epicentro del romance y la cultura de la capital del departamento de Bolívar es posible con Decameron Cartagena, desde donde se vive el equilibrio de la historia y la comodidad de un todo incluido y se contemplan atardeceres únicos.

Este hotel está ubicado de forma privilegiada frente al mar y permite a los hinchas de los viajes recorrer los secretos de la ciudad amurallada durante el día y regresar al confort de sus instalaciones, por lo que las tardes cobran vida en su relajante piscina y restaurantes especializados, mientras que las noches se transforman en una nueva historia llena de alegría y sabor caribeño.

Asimismo, Decameron Cartagena es el punto de encuentro ideal para compartir con amigos la emoción de las transmisiones deportivas en un ambiente familiar, especialmente en esta temporada, por lo que puede aprovechar el Travel Sale de Decameron y planear la experiencia con hasta el 45% de descuento y 0% de interés si paga de a 3, 6, 9 o 12 cuotas con sus tarjetas Davivienda. Puede reservar en www.decameron.com o llamando al 320 889 9822.