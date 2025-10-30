Chicó vs. América: otra ciudad se une a Palmira para albergar el partido de la fecha 18 por Liga

Chicó vs. América: esta sería la ciudad elegida para albergar el partido de la fecha 18 por Liga / Colprensa

La búsqueda del Boyacá Chicó parece haber llegado a su fin. Luego ver frustradas sus posibilidades en Tunja, Bogotá, Palmira y otras ciudades del país, el cuadro boyacense tendría por fin el escenario ideal para disputar el partido de Liga frente al América de Cali.

ESTO DIJO EL PRESIDENTE DEL CHICÓ SOBRE LOS PROBLEMAS A LA HORA DE ENCONTRAR ESTADIO

La premura a la hora de encontrar sede se debe a que el cuadro vallecaucano está en la pelea por clasificarse a los cuadrangulares finales del segundo semestre y desde Dimayor se busca prevalecer el Fair Play para definir a los ocho clasificados.

En este orden de ideas, hasta que no juegue su partido el América, no es posible dar inicio a la jornada 19 del campeonato colombiano.

La ciudad elegida para albergar el partido Chicó vs. América

Luego de que se descartara la posibilidad de jugar en Palmira, debido a que esta ciudad aparece como sede alterna del América de Cali, el Boyacá Chicó habría recibido el sí de Valledupar para disputar su partido en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Aunque extraoficialmente se habla de jugar el día sábado primero de noviembre, resta esperar la aprobación de Dimayor y con ello la programación de la fecha 19.

Le puede interesar: Gerente general del Pereira revela el millonario valor de la nómina y explica la crisis económica

¿Qué equipos están clasificados de momento a los cuadrangulares?

Bucaramanga - 34 unidades Ind. Medellín - 34 puntos Fortaleza - 34 puntos Nacional - 31 puntos Junior - 31 puntos Tolima - 29 puntos Águilas Doradas - 27 puntos Alianza - 36 puntos

Es preciso recordar que los dos primeros equipos serán cabezas de serie en los cuadrangulares y los demás clubes serán repartidos por sorteo.

También puede leer: La Federación de Ciclismo anunció que no se realizará el Tour Colombia 2026: ojo a la razón