Consejo de Seguridad aplaza votación sobre Colombia: ¿qué pasa si no renuevan Misión de Verificación?

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU para Colombia. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Permanece la incertidumbre sobre el futuro de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, después de que el Consejo de Seguridad aplazara para mañana la votación sobre su continuidad. La sesión, prevista inicialmente para este martes a las 10 de la mañana, se reprogramó para mañana a las 3 de la tarde, en medio de crecientes tensiones diplomáticas.

La renovación del mandato, vigente desde hace ocho años, está en duda tras las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien cuestionó el rol actual de la misión. Según Waltz, la operación fue creada para verificar la desmovilización de las FARC, pero “ha ampliado su mandato hacia prioridades políticas excesivas”, como la justicia transicional y el apoyo a grupos étnicos.

El diplomático señaló directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, acusándolo de “socavar las posibilidades de una paz duradera”.

“Estados Unidos apoya la paz y la seguridad en Colombia, pero las políticas del presidente Petro son francamente irresponsables. La falta de planificación y coordinación ha llevado al país a mayor inestabilidad y violencia”, afirmó Waltz.

También criticó la política de “Paz Total” al considerar que “podría facilitar la impunidad de los grupos narcoterroristas”. El embajador añadió que Washington “está evaluando si la misión aún merece el apoyo del Consejo de Seguridad”.

¿Qué pasaría si la ONU no renueva la misión?

De no renovarse, la ONU perdería capacidad de monitoreo sobre el cese al fuego con el ELN y se reduciría la supervisión de la implementación del Acuerdo de Paz, incluida la reincorporación de excombatientes y el seguimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

También se afectaría la coordinación de ayuda humanitaria y el trabajo de agencias como la OCHA, además de aumentar el riesgo de seguridad para excombatientes y comunidades en zonas vulnerables.

La salida de la misión sería interpretada como una señal de debilitamiento del proceso de paz, afectando la confianza de los actores en Colombia y de la comunidad internacional.

¿Cuánto dinero recibe Colombia de la comunidad internacional para la paz?

Los recursos que la Comunidad Internacional destina para la paz en nuestro país son canalizados por el Fondo Multidonante para la Paz en Colombia, el cual comenzó a funcionar desde 2016.

Durante 2024, el último año de reporte, el Fondo recibió 13.368.222 dólares y en total, desde el inicio de operaciones del Fondo hasta el año pasado se han recibido 251.239.186 dólares.

Según datos del Fondo, estos recursos han impulsado la financiación de 305 proyectos, ha tenido alcance en 719 municipios ubicados en su mayoría en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, Chocó, Bolívar, Meta, Caquetá y Norte de Santander y ha beneficiado un total de 2.622.240 personas.

Los ámbitos temáticos a los que se han destinado estos recursos son cinco:

Desarrollo humano sostenible: se concentra en la Reforma Rural Integral y tareas de desminado.

se concentra en la Reforma Rural Integral y tareas de desminado. Víctimas y justicia transicional: se concentra en la estrategia de reparación integral de víctimas y acceso a verdad, justicia y no repetición.

se concentra en la estrategia de reparación integral de víctimas y acceso a verdad, justicia y no repetición. Reincorporación: se concentra en el acompañamiento de excombatientes que regresan a la vida civil.

se concentra en el acompañamiento de excombatientes que regresan a la vida civil. Comunicación para la paz: se concentra en el fortalecimiento del monitoreo y verificación del Acuerdo.

se concentra en el fortalecimiento del monitoreo y verificación del Acuerdo. La paz más allá del acuerdo: se concentra en impulsar proyectos para consolidar la paz en territorios donde operan otros grupos armados organizados como el ELN.

Los principales contribuyentes para el Fondo son Noruega, Reino Unido, Alemania, Fondo de Consolidación de la Paz, Suecia, Canadá, Suiza e Irlanda.