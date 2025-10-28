“Alcaldía de Manizales pretende recaudar 15 mil millones de pesos en multas de tránsito”: concejal

Manizales

La concejal de Oposición Paula Toro ha denunciado que dentro del presupuesto de la Alcaldía para 2026 se encuentra un rubro por 15 mil millones de pesos por concepto de multas de tránsito. Toro, comentó que esta es una forma de presión y de coerción que busca a través de sanciones cumplir con metas económicas de la administración.

“Me puse en los zapatos del diario vivir de las personas de todos nosotros esa discusión tan importante del presupuesto y es que estamos en la discusión y en el debate de control político al presupuesto para la ciudad. Encontré que se tiene presupuestado obtener 15 mil millones de pesos en multas de tránsito”, dijo Toro

En sesión del Concejo de Manizales, la concejal de la ciudad Paula Toro, denunció que dentro de los objetivos económicos de la Alcaldía de Manizales para el próximo año está el recaudo de 15 mil millones de pesos en multas de tránsito, la concejal cuestionó porque ese rubro que puede ser fluctuante tiene una meta especifica.

“Cuáles son las fuentes proyectadas de ingresos y cuál es la inversión y el gasto, ¿cómo podemos explicarles a los manizaleños la importancia que tiene el análisis y el estudio juicioso del presupuesto y se está proyectando sanciones como presupuesto”, dijo la concejal

Cuestionó si el objetivo para el próximo año es presionar la concesión de infracciones y a su vez cumplir con la meta de recaudo. La concejal explicó que si la administración necesita nuevas inversiones debe conseguirlas de otra forma

Para cumplir con esa meta la administración tiene como objetivo impartir 50 comparendos de tránsito diarios en el año 2026