Carolina Corcho será la cabeza de lista al Congreso 2026, cerrando la puja tras renuncia de Pizarro

En la mañana de este jueves el Comité Político del Pacto Histórico decidió por consenso y tras la declinación de la senadora María José Pizarro, designar a la exministra Carolina Corcho como su cabeza de lista al Senado de cara a las elecciones al Congreso de 2026.
Según indicaron desde la colectividad tras anunciar esta decisión, se inicia ahora un nuevo camino de cara a la construcción del Frente Amplio, y con el objetivo de “garantizar la victoria en las elecciones de marzo y mayo”.
“Por consenso y conforme a lo previsto en el acuerdo de inscripción de la consulta interpartidista suscrito el 26 de septiembre, el Comité Político del Pacto Histórico ha decidido designar a la compañera Carolina Corcho como cabeza de lista al Senado”.
Pacto Histórico busca tener 55 senadores en 2026
A propósito y tras un encuentro del Comité que se llevó a cabo esta mañana en la sede del Polo Democrático en Bogotá, Carolina Corcho aseguró que buscarán tener 55 senadores y senadoras y 86 representantes a la Cámara. También afirmó que buscará sacar adelante la Reforma a la Salud.
“El llamado a la ciudadanía es a que nos acompañen en marzo para lograr 55 senadores y senadoras de la República y 86 representantes a la Cámara. El acuerdo programático que hemos suscrito como Pacto Histórico es la continuidad del programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro, que sigue siendo vigente y tiene que desarrollarse una parte de este a partir del Congreso de la República”.
Agregó la exministra Carolina Corcho que la lista que presentarán al Senado será cerrada y paritaria "para que el 50% de sus congresistas sean mujeres, un anticipo de lo que debería ser una reforma política de todo el sistema de partidos“.