Desconocía el acuerdo para que otra persona asumiera la cabeza de lista al Senado: Carolina Corcho
La exministra de Salud estuvo en 6AM para abordar esta disputa del Pacto Histórico para definir quién encabezará la lista al Senado.
Desconocía el acuerdo para que otra persona asumiera la cabeza de lista al Senado: Carolina Corcho
08:25
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa
Una nueva disputa interna sacude al Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado en 2026. De esta manera, dos acuerdos contradictorios alimentan la controversia.
Por un lado, se prometía ese lugar al segundo en la consulta presidencial, en este escenario sería Carolina Corcho. Por otra parte, se le asignaba a María José Pizarro por haber renunciado a su aspiración presidencial.
Tras la victoria de Iván Cepeda, Corcho exigió respetar el primer compromiso, reclamando ese puesto. Por su parte, Pizarro respondió que Corcho debe aceptar su derrota, recordando que ella no participó en los acuerdos iniciales.
Este enfrentamiento entre ambas partes podría escalar a los tribunales mientras evidencia tensiones crecientes dentro del Pacto Histórico. En esta coyuntura, la exministra Corcho pasó por 6AM, para ofrecer su perspectiva frente al caso.
En desarrollo....