¿Cómo se financiarán las cárceles que propone Abelardo de la Espriella? Esto dice el candidato

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, en Caracol Radio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella conversó acerca de sus propuestas para garantizar la seguridad en el país en caso de ser elegido por los colombianos el próximo 31 de mayo.

En cuanto a la construcción de cárceles para combatir la criminalidad en Colombia, el abogado y candidato presidencial aseguró que su propuesta consiste en construir diez cárceles “bien berracas en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”.

Estos centros penitenciarios, según De la Espriella, buscan que “todos esos bandidos no puedan extorsionar a la gente desde ahí”, teniendo en cuenta que el 75% de la extorsión sale de las cárceles colombianas que, para el candidato, “en realidad son universidades del crimen”.

¿Cómo se financiarán las cárceles que propone Abelardo de la Espriella?

Sobre cómo planea financiar estos centros carcelarios, Abelardo de la Espriella indicó: “Tú buscas a 5 o 10 empresarios nacionales e internacionales y les dices: ustedes construyan la cárcel, yo les entrego la concesión. Ustedes manejan la administración de la cárcel y nosotros manejamos la seguridad con un cuerpo nuevo de prisiones”.

Además, advirtió que es necesario retirar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de las cárceles, pues consideró que “eso es un cáncer”.

“Se monta un nuevo cuerpo de prisiones integrado por los veteranos y por los reservistas adscritos al Ejército Nacional, y se le entrega a los particulares que pongan su plata”, indicó.

Así, explicó que el Estado brindaría “toda la seguridad jurídica para que lo puedan hacer”.

¿Cómo sacar al Inpec de las cárceles de Colombia?

Sobre cómo sacaría a Inpec de las cárceles de Colombia, considerando que este tiene más de 30 sindicatos, De la Espriella expresó: “Hay procesos de levantamiento de fuero sindical y de liquidación”.

“Está probado que esa entidad ha sido un desastre para la justicia colombiana porque esa entidad ha patrocinado de manera perversa todas las violaciones a la ley desde las cárceles: allá la gente tiene celulares, hace lo que le da la gana, mete mujeres y fiestas. Esa recocha se acabó con el ‘Tigre’”.

Por eso, reiteró: “Les voy a hacer diez cárceles con, no con plata pública, sino con plata de privados, en donde no llegue nada, ni la señal de la Santa Cruz, en la mitad de la manigua para que sepan lo duro que muerde el ‘Tigre’”.

¿De la Espriella entregará al presidente Gustavo Petro?

De la Espriella explicó que tomaría acciones directas frente a una eventual acusación al presidente Gustavo Petro por parte de Estados Unidos, entregándolo ante la justicia de este país.

“Si tú eres presidente y entregas una región del país como el Catatumbo para que eso se vuelva una zona franca de narcotráfico, suspendes los programas de interdicción aéreo y marítima para combatir el narcotráfico, si no fumigas 330.000 hectáreas de coca, si no extraditas a los narcotraficantes solicitados por Estados Unidos y no los castigas como corresponde, ahí tenemos una clara conspiración”, sostuvo.

Por eso, aseguró que, si llegara a ocupar la Presidencia y solicitan en extradición a Gustavo Petro, su postura será: “cumplo la ley y lo entrego”.

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