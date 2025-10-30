Cae presunto integrante del ELN que habría participado en el atentado en la Escuela General Santander

Bogotá D. C.

La Policía capturó por terrorismo a tres presuntos integrantes de las disidencias de las FARC y el ELN en Bogotá.

En uno de los dos operativos, las autoridades dieron con alias ‘El Flaco’ y alias ‘Alexandra’, quienes habrían pretendido atentar contra el CAI Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad el pasado 22 de junio.

Sin embargo, según explica el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho: “ese día capturamos en flagrancia a una mujer que se había desplazado desde el municipio de Puerto Guzmán del departamento del Putumayo. Llegó a Bogotá y con estos dos terroristas generaron la planeación y alistaron un explosivo. Afortunadamente el momento que querían colocar el explosivo les falló“.

El artefacto explosivo se activó accidentalmente en el bolso de la mujer al caer en un suelo en un establecimiento comercial, lo que provocó una detonación por acumulación de gases que alertó a las autoridades.

Alias ‘El Flaco’ se había fugado de La Picota en 2024

Alias ‘El Flaco’ se encontraba prófugo de las autoridades. En 2022 accionó un motocarguero en contra del batallón Pantano de Vargas en el municipio de Granada, Meta, acto terrorista por el que fallecieron dos personas.

El hombre estaba recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, pero se escapó el 28 de julio de 2024, por lo que tenía circular naranja.

En febrero, ‘El Flaco’ fue contactado por un integrante de las disidencias de las FARC GAOR ‘Jorge Briceño Suarez’, para cometer la acción terrorista en el CAI de Ciudad Bolívar.

Según los informes de inteligencia, el 21 de junio el sujeto se reunión con alias ‘Alexandra’ y la explosivista para cometer el acto terrorista. Además, hicieron vigilancia criminal del CAI Lucero.

Tras cuatro meses de investigación, la Policía logró la captura de estas dos personas por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, además municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

Presunto integrante del ELN, partícipe del atentado a la escuela General Santander, es capturado

En adición, en un segundo operativo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial capturó a alias ‘Pedro Pablo o Junior’, quien habría participado en el atentado a la Escuela General Francisco de Paula Santander, donde fueron asesinados 22 cadetes en 2019.

El criminal habría hecho parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), principalmente del Frente de Guerra Oriental y posteriormente en el Frente Urbano Compañero Diego. Registra antecedentes en el año 2021 por los delitos de rebelión y extorsión en el departamento de Arauca.

Al respecto, el comandante Cristancho aseguró: “esta persona hizo inteligencia previa a las instalaciones de la General Santander, coordinó y alistó el momento y el movimiento del vehículo. Un juez de la República determinó mediante aseguramiento también en establecimiento carcelario para esta persona. Fue capturado en el municipio de Isnos en el Huila".

Estos tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen. Alias ‘El Flaco’ aceptó los cargos imputados en audiencia.