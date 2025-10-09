Capturado alias ‘El laco’, señalado de enviar cocaína a Europa en encomiendas

Medellín

Las autoridades informaron que fue capturado y posteriormente enviado a la cárcel La Paz de Itagüí a Juan Sebastián Buitrago Taborda, alias “El Flaco”. Esta persona tenía una orden de captura por los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, relacionados con narcotráfico internacional. El operativo fue realizado por la policía, la fiscalía en coordinación con agencias de seguridad del país de Francia y la alcaldía de Medellín.

Alias ‘El Flaco’ sería un integrante de una organización asociada al grupo ilegal La Terraza, para el envío de cocaína a varios países de Europa, y esta persona estaría detrás de esa labor, informó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

“Era uno de los responsables del envío de sustancias ilícitas desde Colombia hacia países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, utilizando la modalidad de impregnación en maletas y prendas de vestir que posteriormente eran enviadas a través de empresas de mensajería internacional”.

Se detalla, además, que la red transnacional de envío de drogas a Europa está alineada a la Terraza mediante la modalidad de outsourcing; además, el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que el grupo ilegal podía recaudar miles de millones de pesos al mes con esta actividad.

“Las rentas ilícitas generadas por estas operaciones podían ascender a aproximadamente los cinco mil millones de pesos. La acción se logró gracias a la articulación con el Servicio de Seguridad Interior de Francia, aquí en Colombia, lo que representa un importante golpe contra el crimen transnacional”.

Alias ‘El Flaco’, de 33 años, fue capturado en la subregión del Valle de Aburrá y deberá pagar una condena que tenía pendiente.