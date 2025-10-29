Alberto Gamero tras eliminación del Cali: De los últimos años, ha sido el semestre más duro para mí

Deportivo Cali quedó eliminado de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano a falta de dos fechas, luego de caer 0-1 en condición de local ante Alianza FC en la fecha 18, quedándose con 20 puntos en la tabla de posiciones.

El técnico Alberto Gamero fue uno de los grandes refuerzos del cuadro vallecaucano para este semestre; no obstante, el equipo no logró tener regularidad a lo largo del semestre, cumpliendo con una muy mala campaña en condición de local.

Precisamente sobre este tema de la localía, se refirió Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior al juego. “Es un tema impresionante. Con 20 puntos y hemos dejado salir 15 puntos de acá, no se entiende, nos ha costado aquí de local, nos ha costado demasiado. Nos ilusionamos con el partido que jugamos de visitante, llegamos de local y no jugamos de la forma en que jugamos de visitantes. Es un tema de revisar, de analizar. Hoy, mucho más dolido que todos, se nos hace difícil una clasificación y la idea no era esa, el objetivo no era ese. Se va uno con esa sensación de amargura, prácticamente se boto la clasificación en casa. Analizar muchos factores de los partidos que perdimos aquí y fue como el de hoy, Alianza nos hizo el gol y se defiende, y nos contragolpea”, señaló.

Sobre la derrota, añadió: “Nos ha costado, hoy nos costó bastante, intentamos empatar el partido y no pudimos. Hace mucho tiempo que no quedaba eliminado faltando dos fechas y eso duele. Poner el pecho a esto, darle el mérito que pueda tener esto más adelante”.

De la poca asistencia para este compromiso, dijo: “La poca asistencia es producto del rendimiento del equipo. Al hincha tengo que decirle que tenemos que trabajar para darle satisfacción. No nos ha sido fácil, el único partido que hemos comenzado perdiendo y lo empatamos fue contra Millonarios. De resto no hemos tenido un partido comenzar perdiendo e igualarlo y ganarlo. No fue una buena presentación, uno a veces se ilusiona con el rendimiento de un partido antes, porque a pesar de que los otros tres partidos lo habíamos perdido, no habíamos jugado como jugamos hoy. Hoy perdimos porque jugamos mal”.

Y añadió sobre la deuda con los hinchas: “Nosotros sabemos que tenemos que dar más, tenemos una deuda grande con ellos, porque ellos a nosotros nos han alimentado, nos han arropado, pero nosotros no hemos respondido. Hay tristeza para todo, el sol sale mañana y mañana nuevamente hay que ir a entrenar”.

Mientras que de la eliminación, comentó: “Me duele, a mí no me gusta estar eliminado de un torneo de estos. Si se dan cuenta, gracias a Dios siempre estoy peleando la Liga y ahora quedó eliminado dos fechas antes, hace mucho que esto no me pasaba, pero eso hay que aceptarlo también y lo voy a aceptar con cabeza fría, paciencia, pensar bien en lo que viene. Pensar en terminar bien estos dos partidos”.

Entretanto, resaltó del semestre: “No todo es malo, hoy tenemos un jugador de mucha categoría como Orozco en la mitad de la cancha. De todo lo malo que hemos cometido, hay cosas para rescatar, la aparición de Orozco, de Colonia, con el poquito tiempo que tuvo, hoy tuvo un tiro al arco, un pase para Martínez que podía concretar, entro bien. El caso de Galindo, tenía ocho meses que no jugaba y hoy nuevamente está en la cancha. Hay cosas malas que hemos hecho y dentro de esas cosas malas, hay cosas buenas”.

El entrenador samario habló de la importancia de reforzar el equipo para el próximo semestre: “Este es el Deportivo Cali, este equipo tiene que armarse mejor y este equipo tiene que tener más nómina para pelear título. Esta afición merece pelear título y pelear los primeros lugares, ojalá se pueda dar”.

Finalmente, reconoció que este es el semestre más duro para él en los últimos años: “De los últimos años, el semestre más duro para mí ha sido este, no lo vayan a tomar como excusas, cuando llegue al Cali debían tres o cuatro quincenas y no entrenábamos, entrenábamos un día y cinco no. Todo eso repercute en lo que es un semestre y a mí no me había tocado eso. Vine aquí por la institución que es, porque esto va a cambiar. Hoy esta institución está al día, quedamos debiendo nosotros, pero hubo una seguidilla de cosas que se acumularon y nos terminaron cobrando”.