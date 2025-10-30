Autoridades en Ocaña también prohibieron las caravanas en Halloween

Ocaña

A partir de hoy y hasta el próximo fin de semana, las caravanas de motociclistas están completamente prohibidas en Ocaña. Lo anterior buscando evitar desordenes que alteren la seguridad y la movilidad de todos los habitantes de este municipio.

“Arrancamos el 30 de octubre, en este caso después de 8 de la noche, hasta las 4 de la mañana del día siguiente, el 31 de octubre, que se restringe todo tipo de caravana, vehículos, motocicletas” dijo Enrique Noguera, secretario de tránsito de la alcaldía de Ocaña.

Agregó que lo que buscan con esta medida es que “no se presenten los desmanes que se presentaron el año inmediatamente anterior, donde iban personas desnudas, donde iban personas con machetes, donde iban personas con garrotes, y esos garrotes tenían puntillas con el objeto de hacerle daño a la comunidad”.

Fue enfático en decir que “no se va a permitir este tipo de desmanes y por eso está todo organizado para ese día, y evitar este tipo de situaciones que se presenten en nuestros municipios”.

Exigió respeto para todas las familias que quieren compartir este momento en alegría y con seguridad.