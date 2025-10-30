Alcalde de Sutamarchán exige suspender operaciones de Ecopetrol y CENIT por riesgo de explosión

«...He solicitado al Ministerio de Medio Ambiente las revocatorias de las licencias y permisos que tienen CENIT y Ecopetrol en Sutamarchán, debido al altísimo riesgo que generan sus operaciones...», declaró Rodríguez Saavedra.

El mandatario explicó que las actividades asociadas al transporte y manipulación de hidrocarburos se clasifican en el nivel cinco de riesgo, el más alto en la escala industrial. Aseguró que, pese a múltiples solicitudes, la empresa no ha implementado medidas efectivas de mitigación ni asumido su responsabilidad frente al peligro que enfrenta la comunidad.

El alcalde denunció además la reducción del personal operativo en la planta. «...Hoy solo hay un ingeniero en horas de la mañana; en las noches y fines de semana no hay operarios, lo que incrementa el riesgo de incidentes graves...», advirtió. Según Rodríguez Saavedra, esta situación deja al municipio desprotegido ante posibles emergencias con hidrocarburos, mientras la empresa mantiene una actitud evasiva frente a las alertas emitidas por la administración local.

Rodríguez Saavedra también alertó sobre la presencia de bandas criminales dedicadas al robo de hidrocarburos. «...Hace menos de dos meses encontramos una red que estaba realizando valvuleo ilegal en el tubo que pasa por el municipio, almacenando combustible en tanques de 7.000 galones junto al río Sutamarchán y cerca de zonas urbanas...» denunció. Para el mandatario, estos hechos agravan el riesgo ambiental y social, ya que los puntos de extracción ilegal se ubican cerca de un gasoducto de alta presión y vías nacionales.

El alcalde hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los Ministerios de Ambiente, Minas y Trabajo, y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen el caso y exijan a las empresas cumplir con protocolos de seguridad y responsabilidad social. «...Sutamarchán no puede seguir viviendo con miedo a una tragedia. Ecopetrol y CENIT deben responder por los riesgos que generan, por la falta de inversión en las veredas más pobres y por el abandono de sus compromisos ambientales...» concluyó Rodríguez Saavedra.